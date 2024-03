Sigma byla v Ostravě produktivní a vyhrála. Jsou to strašně důležité body, protože se jí začal přibližovat spodek tabulky. Po delší době se trefil útočník Lukáš Juliš, což mu může ve výkonu hodně pomoci. Co je ale strašně důležité, tak Sigmě konečně zachytal gólman. Macík tam měl několik dobrých zákroků a stojí za tím, že se Sigma po úvodní dvacetiminutovce mohla vůbec zvednout, jelikož chytil dvě gólovky. To bylo klíčové. Vychytal to a je to velmi pozitivní zpráva.

Jinak byl zápas průměrný, až nudný. Ale počítají se body. Výhra možná dá na chvíli klubu klid vzhledem k tomu, co se poslední dobou děje. Na druhou stranu by neměla výhra dát zapomenout na problémy, které vylézají na povrch a o kterých se dlouho ví. Mám na mysli hlavně sportovní stránku a to, že nejmladší hráč základní sestavy měl 25 let a celkově byl věkový průměr těsně pod třicet let. Strategie klubu, který živí vychovávání hráčů, by měla být jiná.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Plzeň skvělým výkonem přejela Spartu, která si možná až moc byla vědoma své síly a možná jim facka přijde vhod. Asi si myslela, že to zvládne s jakýmikoliv hráči a že jsou nahoře. Zase je to vrátí k práci a uvědomí si, že nic není zadarmo. Opakuje se situace z minulého roku. Slavia byla lepší, měla lepší tým než Sparta, ale ta se ubránila k remíze v závěru soutěže a Slavii přeskočila. To stejné se může stát Spartě. Slavia je ta druhá vzadu a to je vždy jednodušší než obhajovat. Sparta se výkonem v Plzni, který byl strašný, dostala pod tlak. Nevyznamenal se ani brankář Vindahl.

Zápas, který zajímal Olomouc, bylo derby ve druhé lize mezi Prostějov a béčkem Sigmy. Eskáčko bylo pod velkým tlakem, muselo vyhrát, což mu usnadnil matador v dresu Sigmy Michal Vepřek, který mu chybami tři body daroval. Stojí za zvážení, jestli by se jeho role neměla přenést jinam. Derby se mu hrubě nevyvedlo. Prostějovu tentokrát nahrály i ostatní výsledky a dýchá v boji záchranu.

Béčku Sigmy chyběl klasický útočník, kterým Mikulenka není. V dnešním fotbale se bez klasického hrotového hráče, který je zvyklý hrát zády k bráně, hrát nedá. Bylo to cítit na útočné síle. Jsem rád ale, že Prostějov vyhrál a má šanci se zachránit. Byla by škoda, kdyby sestoupil klub z našeho regionu. Trenérovi Radimu Kučerovi přeji, aby se jeho tým udržel.

