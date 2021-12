To naše Sigma odehrála katastrofální 2. poločas a darovala bod hrůzostrašnému, nebojím se jej tak označit, Zlínu, který přijel do Olomouce a nepředvedl zhola nic. To Sigma měla v první půli zápas jasně rozhodnout a nemusela by mít bohužel pouze 22 bodů po podzimní části sezóny. V porovnání s minulými ročníky jde o menší bodový zisk, než nasbíral trenér Látal.

Umístění ovšem poslední tři ročníky zůstává naprosto stejné, a to desáté místo po podzimní části sezóny. Není to žádný úspěch vzhledem k tomu, že jsme se v létě velmi posílili hlavně v útočné fázi, kam přišli útočníci Růsek a Vaněček, který bohužel laboruje se zraněními.

Nicméně hra vypadala na úvod Jílkova angažmá zajímavěji a atraktivněji, bohužel poslední zápasy sklouzla opět do křeče, ve které se nacházela na konci prvního Jílkova angažmá.

Mužstvo hlavně v druhých poločasech nedokáže reagovat na vývoj skóre a nemá na to ani sílu .Propadá do jisté letargie a dělá také velké individuální chyby jako například Zmrzlý u gólu Zlína.

Jednalo se o naprosto jednoduchou situaci, ale náš levý obránce ji nepochopitelně nezvládl. Zmrzlý je stále mladý hráč s obrovskou perspektivou, ale je na něm přímo vidět jistá herní krize, stejně jako na celém týmu.

Poztráceli jsme také sebevědomí a nutno říct, že tým momentálně postrádá i lídra. Roman Hubník je skvělý vůdce, ale sám na to nestačí. Obzvláště, když je vidět, jak by se potřeboval koncentrovat hlavně sám na sebe a na svoji výkonnost. A ne neustále hlídat a motivovat všechny okolo.

Sám jsem zvědav, jaké změny provede vedení v zimní přestávce. Respektive jak bude pracovat mužstvo a kterým směrem se bude ubírat, neboť křivka výkonnosti jde aktuálně dolů.

Chci věřit, že se trenérský štáb pokusí situaci zlomit a zase nás navést na vítěznou vlnu. Pevně věřím v to, že Sigma se umístí minimálně v prostřední skupině, do které patří.