Naše Sigma si připsala další vítězství. Utkání s Mladou Boleslaví jasně zvládla. Díky třem bodům útočí Olomoučtí na pohárovou Evropu.

Pomohl jim k tomu záložník Martin Pospíšil, který do středové řady přinesl chybějící kousek mozaiky – dribling, přehled, rozehrávku – tedy konstruktivní věci a vyplnil střed hřiště. Díky zařazení tohoto navrátilce do sestavy mohl trenér Václav Jílek více uvolnit Radima Breiteho, který najednou působí uvolněnějším dojmem, není tolik svázaný, je aktivnější a daleko více vynikne jeho soubojovost, která je na kvalitní úrovni. K tomu přidává stabilní výkony Honza Navrátil.

Po dlouhé době se do brány vrátil Matúš Macík, z čehož jsem byl překvapený. Je to gólman, který má obrovské kvality. Před zraněním patřil mezi nejlepší v lize, takže to dokážu pochopit. I když máme nastupující generaci v podobě Stoppena a Trefila, bylo by fajn jej podepsat, jelikož mu po sezoně končí smlouva.

Rozhodně velkým překvapením byla prohra Plzně s Bohemkou. Viktoriáni pokračují v nevalných výkonech a hlavně nejsou produktivní – chybí jim góly, což je sráží. K tomu navíc inkasovali dvě laciné branky, řekl bych až vlastní, proto je Plzeň na odpis z boje o titul.

Sparta pokračuje v cestě za titulem se svojí ofenzivní silou a sebevědomím. Po letech vidím opět tu Spartu, která dokáže vítězit klidně o gól. I když teď vyhrává větším rozdílem, tak jde vidět, že si hráči věří i v době, kdy vedou pouze o jednu branku. Mají sílu zápas udržet, s čímž měli v minulosti problémy.

Slavia prohospodařila vedení a dává Spartě neustále šance. Poprvé pod vedením trenéra Trpišovského začíná být nervózní. Neustále mění sestavu. Chápu, že má přetlak hráčů, ale rotace v ofenzivě týmu nesvědčí. Kdyby hrál pár zápasu ve stejném složení, tak to bude ku prospěchu.

Do toho přišel obrovský zkrat Olayinky. Ten se po možném faulu libereckého hráče svíjel, jakože umírá a potom vyletěl jako čertík a dal nepochopitelně hlavičku protihráči.

Teď bude Slavii chybět a myslím si, že dostane minimálně pětizápasový trest nebo nějakou horní hranici, protože mohl hodně ublížit soupeři. Nezaslouží si žádnou omluvu.

Dalším zajímavým momentem kola bylo vyloučení Filla, který má za posledních šest minut dvě červené karty. Nepotěšil tím Zlínské, kteří jsou na padáka. Je pro ně pouze štěstím, že stejně zoufalým týmem jsou Teplice, které mají na jaře katastrofální bilanci a už od začátku sezony říkám, že spadnou.

Překvapila mě slova trenéra Vrby, že to on se bude rozhodovat, zda bude opouštět Zlín. Přišlo mi to arogantní. Přeložil jsem si to tak, že on má na víc než Zlín, což ale bohužel momentálně nedokazuje. Neznamená to, že bych si jej nevážil jako trenéra, ale jeho výroky po utkání byly velmi špatné.

