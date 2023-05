Sigma ještě měla šanci na Evropu, na Slovácku odehrála dobrý zápas, ale v závěru dostala branku na 2:2. Poháry si bohužel prohrála v domácích zápasech, což je ale známá věc. Přesto remízou na Slovácku pokračuje v dobrých výkonech, v nadstavbě hraje bez tlaku a má možnost si ještě užít dva zápasy ve skupině o titul.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Kolo orámovaly dva obrovské kiksy gólmanů, které hrály roli v boji o titul i o záchranu. Gólman Bohemky Valeš si nepochopitelně pustil míč ve vápně. Myslím, že už to nikdy nezopakuje, každopádně slávisté se museli v tu chvíli chytat za hlavu, protože bez této chyby by měla Sparta těžké duel otočit a Slavia by snížila ztrátu.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Chybu, která může potopit Pardubice, udělal Florin Nita, který měl za sebou skvělý zápas z Brna, kde vychytal dvě penalty nejlepšímu střelci soutěže Řezníčkovi. Proti Zlínu nepochopitelně pouštěl míč do zámezí, čehož využil Fantiš ke gólu. Místo, aby Pardubice dokráčely přes remízu do baráže, jsou v ohrožení. Zlín se vrátil do boje o záchranu, kdy po více než roce a půl vyhrál v lize venku.

Nadstavba je díky tomu zajímavá až do konce, což je fajn, jelikož se o titul hraje ještě dvě kola před koncem, o záchranu se bude hrát pravděpodobně až do posledního kola. Zajímavé to je také ve druhé lize. Líšeň se může dostat do baráže, ve které už je Zbrojovka, takže může dojít na brněnský souboj.

David Kobylík