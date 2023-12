Víkendové kolo FORTUNA:LIGY narušilo počasí, většina zápasů byla odložena, nestalo se tak ale v Olomouci, kde bojovala Sigma se Slováckem o třetí místo.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Na zápase jsem byl osobně, nemělo se hrát, protože to nebylo komfortní pro nikoho. Paradoxně nějací diváci přišli, ale fotbal se hraje pro ně, pro ty, kteří jsou na stadionech a ty to nemohlo v té zimě bavit.

Tohle nemělo s fotbalem nic společného. Když se odkládalo tolik zápasů, měl se odložit i tento a nepodlehnout nějakým tlakům, jestli tam byly.

Byl to naprostý nesmysl a mohlo dojít ke spoustě zranění. Nakonec zápas samotný byl na hřišti ještě relativně férový. Nebyl tam žádný ostrý skluz a mužstva se k sobě chovala dobře, což je potřeba ocenit.

Co se týče výkonu Sigmy, tak je bod dobrý, i když jsme o poločase po krásném gólu Beneše vedli. Tento stoper opět ukázal, že je pro Olomouc nepostradatelný ať už v obranné fázi, kde je klíčovou postavou, tak i tím, že vyhraje každou hlavu a má výbornou také útočnou hlavu. Trefil se paradoxně krásně z voleje.

Slovácko bylo na míči kvalitnější, hlavně ve druhém poločase. Myslím, že v nějakých pasážích také v první půli. Ukázalo, že je nepříjemným soupeře.

Sigma má před sebou na podzim ještě dva zápasy. Ten příští v Teplicích potřebuje zvládnout a poté doma Plzeň, která je na konci roku z evropských pohárů celkem unavená. Mohla by šlapat vodu a mohli bychom ji porazit, i když v poháru nás porazila Viktorka nahladko. Liga ale bude jiný zápas a uvidíme, v jakých podmínkách se bude hrát.

Co se týká dalších věcí jako třeba Slavie ve Zlíně, tak ty zápasy měly být odloženy. Kór, když se vědělo, jaké má být počasí. Tím, že se už v sobotu odložily zápasy, tak se mohly hledat termíny pro celé kolo. Komunikace LFA (Ligové fotbalové asociace) tentokrát vůči klubům nebyla taková, jaká by měla a mohla být. Potom by zprávy z fotbalového prostředí směrem k fanouškům a od fanoušků byly pozitivnější a nemuselo dojít k hledání toho, kdo, jak a komu chce ublížit.

Na závěr je potřeba říct, že Ladislav Krejčí potvrdil, že jeho zakončení a čich na góly je neskutečný a v naší lize v tomto nemá konkurenci.

David Kobylík