Bohužel pro Sigmu začala ligu na Spartě, která je rozjetá a v euforii. Letenský klub začal fungovat, jako tomu bylo v dřívějších dobách včetně PR a také fanoušků. Olomouc se s utkáním mohla vypořádat určitě lépe, ale měla to hodně těžké.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Byl vidět rozdíl mezi oběma týmy. Sparta je v pohodě, v laufu. To sice i my, ale ona měla větší individuální kvalitu.

Proto vyhrála zaslouženě. My jsme navíc neuhlídali nejlepšího hráče soupeře Haraslína.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Po utkání byla kritika na Martina Pospíšila. Jeho výkony jsou ale dány tím, že seskakuje příliš nízko, nehraje mezi liniemi nahoře. Je to o tom, aby mu trenéři našli flek v sestavě, protože umí být rozdílovým hráčem, což zatím nenaplnil, jelikož jsme mu nenašli optimální postavení. Celkově je to i o chemii. Jinak z hráčů nikdo vyloženě nezklamal.

Celkově bych start Sigmy do ligové sezony směřoval k tomu, že je potřeba doma porazit Karvinou, která se nastartovala výhrou nad slabým Zlínem. Ten tipuji na sestup a Pavla Vrbu na prvního odvolaného trenéra.

Sigma na Letné nestřílí, skolil ji sparťanský Robben. Jílek čekal od hráčů víc

Ač si to nepřeji, tak se do boje o záchranu namočí také Pardubice, určitě tam budou České Budějovice, Karviná a možná trošku překvapivě Hradec Králové.

Naopak na titul tipuji Slavii, která zvládne lépe vzájemné souboje se Spartou. O třetí místo to bude velký boj mezi Plzní, Bohemkou, Slováckem a možná ještě někým, kdo by se tam mohl zamotat. Jako černého koně vidím Mladou Boleslav.

Fotbal táhne

Bonusem je, že až do konce se bude bojovat o pohárové umístění. O to bude bojovat také Sigma Olomouc, protože ji tipuji na sedmé až desáté místo. Určitě nepatříme do skupiny o udržení, na to máme kvalitní kádr. Vylepšil jej útočník Lukáš Juliš a jsem přesvědčený o tom, že za nás bude dávat góly.

Uplynulé kolo také ukázalo, že je o fotbal zájem a pokud se nestane nějaký skandál nebo něco dramatického, tak by mohl být tento ročník, co se týče návštěvnosti, rekordní. Lidi táhne, že je liga vyrovnaná, jsou vyprodané stadiony. Chci věřit, že i do Olomouce na Andrák přijde hodně fanoušků.

David Kobylík

Fígl, podvod, nebo omyl? Prostějov naštval Žižkov, za spršku vody mu hrozí trest