Utkání Sigmy v Plzni nemělo z obou stran velkou kvalitu. Určitě ne ze strany Sigmy. Byť jej začala nádherným gólem, tak v nastavení šlo zabránit první brance a druhá byla laciná. Olomouc měla na to, aby vedení udržela, ale nepomohlo jí, že se zranil stoper Pokorný, kterého musel nahradit Vraštil, který byl u první branky a poté dostal i červenou kartu.

Minimálně bod jsme v Plzni měli uhrát, protože Viktorka byla unavená a kromě gólů si žádné šance nevytvořila. Na druhou stranu Sigma nevyprodukovala směrem dopředu nic a pomohla si jen standardkou.

I tak si myslím, že je vstup do sezony v pohodě a Sigma by se měla pohybovat mezi třetím až sedmým místem a hrát o poháry.

Co se týče béčka, tak to nevstoupilo do druhé ligy úplně optimálně. Mělo dobrou přípravu, ale to je něco jiného. Hrají to mladí kluci, kteří vyšli z dorostu a jak poznamenal nejmenovaný trenér a dlouholetý hráč Sigmy na tribuně při sledování druhé ligy, tak je to něco jiného než trénovat dorost a hrát za dorost. Teprve teď se ukáže, jak na to mají trenér Janotka a hráči. Jak moc budou potřebovat pomoc z áčka, aby se vyhnuli záchranářským starostem. Nyní je nutně potřeba posbírat nějaké body, aby se mužstvo dostalo na nějakou vlnu.

Z ostatních výsledků první ligy je pro mě překvapením výhra Českých Budějovic nad Bohemians. Bohemka nedává góly, vypadá trošku vyčpělá, nicméně si myslím, že práce trenéra Veselého se projeví a půjde zase nahoru.

Dole zůstává Zlín, který je opravdu slabý a Hradec na svém stadionu potvrdil roli favorita. Stadion je nádherný a tyhle nové stánky k lize patří. Je fajn, když tam pak přijdou lidé.

Poprvé ztratila Sparta, která remizovala v Teplicích, ale myslím, že se vrátí na vítěznou vlnu. Bohužel dostala do finále o Evropskou ligu Dinamo Záhřeb, což bude strašně těžký soupeř. Měla smůlu, ale také si měla uhrát postup přes Kodaň a pak bychom měli velkou šanci na účastníka v Lize mistrů.

