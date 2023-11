Sigma zapsala další remízu. Z venku je bod vždycky dobrý. Je důležité bodovat hlavně doma a nahrazovat ztráty, které přijdou. Například ta minulá se Zlínem byla naprosto zbytečná.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Je potřeba se víc tlačit do koncovky, být důraznější a jít ještě více za výhrou. Remízy v tříbodovém systému nás sráží a tabulka je hodně vyrovnaná. V dalším kole nás čeká Slavia a pokud bychom neuspěli, tak nás to může srazit zase dolů. Byla by to velká škoda.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Nejzajímavější zprávou týdne byl příchod Filipa Nováka do Olomouce. Pokud se Sigma rozhodla v průběhu sezony posílit takovým hráčem, tak ví o jeho kvalitách. Jsou o něm přesvědčení a jsou si jisti, že bude okamžitá posila, která nám opravdu pomůže. Jinak by hráče, který je ve fázi hledání angažmá, preferuje cizinu a bere nás jako takovou pomoc a přestupní stanici, asi nebrala. Věřím, že to bude pomoc nejen pro něj, aby ještě našel zahraniční angažmá, ale také pomoc pro Sigmu a že tady něco zanechá, pokud by se mu následně přestup podařil.

Pokud by měl být jeho příchod dlouhodobý, tak musí potvrdit kvalitu. Hráčů staršího věku máme dost a kádr začíná být přestárlý. Musíme jej v příštích sezonách omladit a projít proměnou.

Bohužel nemáme hráče, kteří by mohli ty stávající nahradit. Béčko, ač hraje dobře, tak kluci hrají pořád dorostenecký fotbal. Bylo by těžké někoho vytáhnout do áčka, nikoho tam moc nevidím. Možná se mi líbí Fiala. Dlouhodobě tam není nikdo, kdo by měl vyskočit do ligy a hrát důležitou roli v áčku. Bohužel. Musíme si přát, aby tým, který tam je teď, byl úspěšný. Jeho obměna totiž bude nějaký pátek trvat a zase by to byl čas, který by hrál proti Sigmě.

Moc se mi líbil zápas Slavie s Plzní. Byl bojovný, napínavý a hrálo se nahoru, dolů. Výsledek možná nebyl tak očekávaný, ale trenér Koubek ukázal, že i přesto, že mu moc lidí nevěřilo, ukázal, že Plzeň může fungovat v závěsu za Spartou a Slavií. To je překvapení i pro mě, protože jsem jí na začátku sezony nevěřil.

Věším paradoxem je to, že někteří volali po konci trenéra Pavla Hapala, který byl o poločase v Karviné na odvolání. Potom Baník otočil utkání a je čtvrtý v tabulce. Křiklouni, kteří nejdou s realitou, tak vyvolávají jenom tlaky, které jsou naprosto zbytečné. Co se týče kádru Baníku, tak je to umístění velký úspěch, protože není lepší než kádr Sigmy. A to přitom mají v klubu lepší finanční možnosti. Myslím, že pozice Baníku je démonizována. Je to obyčejný dobrý klub jako Olomouc, Slovácko, Liberec a nechápu, proč by neměli být spokojení, když jsou čtvrtí. Odvolávání trenéra Hapala některými experty mi přijde předčasné.

DAVID KOBYLÍK