Po dvou těžkých zápasech zůstáváme neporažení, což je jistě pozitivní. Mnohem cennější ale je, že v kádru zatím zůstává útočník Mojmír Chytil.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Bez něj si momentálně nedokáži představit naše ofenzivní snažení. I na Slovácku ukázal svoji kvalitu, bohužel se neprosadil v koncovce. Každopádně ale ukazuje, že náš klub kvalitou přerostl. Stala se z něj individualita na hřišti a zaslouží si přestup do kvalitnější soutěže či top týmu ligy. Na to jsme dokázali reagovat a v týdnu přivedli z Opavy mladého útočníka Denise Kramáře.

Proč jej zmiňuji? Protože po dlouhých letech mám pocit, že jsme udělali transfer, který mi dává smysl. Věřím, že se nemýlím, neboť jsem jej několikrát viděl naživo ve F:NL. Vysoký, rychlý, agresivní, hladový, ale stále nevybroušený hráč, s potenciálem porvat se o své místo a atakovat základní sestavu velmi brzy. A hlavně je drzý, což je na hřišti potřeba. Budu rád sledovat jeho vývoj v našem klubu.

Dvacátý gól v jubilejním stém zápase? VAR byl proti. Zasáhl dobře, uznal Chytil

Pardubice zaskočily Slavii a jen díky neschopnosti v koncovce nevystrašily své konkurenty v tabulce senzačním ziskem bodů. Při otevíračce nového pardubického stadionu se domácím zaslouženě tleskalo. Radek Kováč cepuje mužstvo v pozitivním duchu a doufá v záchranu. Rozhodně to bylo velmi sympatické vystoupení.

To Slavie vítězstvím jenom potvrdila roli favorita a utrpěla zisk tří bodů.

Stejně tak tomu bylo u Sparty, která jednoznačným výsledkem udolala Boleslav, ale hra a vývoj utkání spěl spíše k zisku bodů hostí. V zajímavém utkání byla Sparta jen efektivnějším týmem a potvrdila, že to stále na Letné drhne. Momentálně nevypadají letenští jako adept na stíhací jízdu za titulem.

To Plzeň se schovala do závětří hned za vedoucí Slavii díky výhře v Brně. Rutinérské vítězství se nerodilo vůbec lehce, neboť Brno má ve svém středu míčového kouzelníka Ševčíka. Dvacetiletý plejer i na jaře dokazuje své obrovské kvality, techniku a přehled ve hře a táhne spolu s veteránem Řezníčkem Brno k záchraně.

FOTO: Sigma na Slovácku opět nedala gól. Z duelu, který ovlivnil sníh, má bod

Smeknout se zaslouží po tomto kole před dvěma soubory a hlavně jejich trenéry. A to Bohemians s trenérem Veselým a Baník s Pavlem Hapalem na lavičce. Oba týmy vyhrály venku, Baník dokonce rekordně 5:0 v Teplicích, ale hlavně oba trenéři mění DNA obou klubů. Kdo by věřil, že Bohemians budou letos tak silní na míči, kombinační a hlavně úspěšní. Zřejmě nikdo. Jenže trenér Veselý odvádí skvělou práci a je očividné, jak za ním hráči jdou.

To stejné platí o Pavlu Hapalovi. Když přebíral Baník po Pavlu Vrbovi, čekalo se pozvolné zlepšení, ale to, jak Baník dnes vypadá, je neuvěřitelná proměna. Sebevědomý, kondičně skvěle připravený tým, s kolektivním pojetím, na kterém si trenér zakládá, může velmi brzy proniknout do první šestky a hrát o skvělé umístění po bídném startu soutěže. Takže smekám.

David Kobylík

Jílek na sněhu velel: Jednoduchost a bezpečnost. Ale zahrávali jsme si, řekl