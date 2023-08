Sigma potvrdila skvělý vstup do sezony výhrou nad Libercem. V týdnu měla problémy se skládáním obrany, ale uzdravený Pokorný byl výraznou osobou utkání a dal i gól. Konečně má asistence a body i Pospíšil, což je dobře, protože ho ve hře i v těchto situacích potřebujeme. Je nutné, aby byl ve formě.

Sigma totiž neustále bojuje o fanoušky a tohle je cesta. Budeme doufat, že jich přijde více, atmosféra bude lepší a Sigma se vrátí s návštěvností tam, kde byla před lety.

Zajímavý zápas se hrál v Jablonci, kde hostovala Slavia a poprvé ztratila body. Jablonec využil také neproměněné penalty Jurečky a bod je pro olomouckého Radoslava Látala cenný. Jeho tým to může nakopnout, naopak Slavia se srovnala na čele tabulky se Spartou, což je pro český fotbal dobře. I Plzeň prokazuje dobrou výkonnost, stejně tak další týmy v čele se Sigmou, takže liga může být hodně zajímavá na obou stranách tabulky.

Velmi dobrým krokem LFA bylo, že umožnila Plzni odložit si zápas před odvetou kvalifikace Konferenční ligy, abychom měli co nejvíce zástupců v pohárové Evropě. Je dobře umožnit klubům co nejlepší přípravu.

Natažený sval, zlomený nos. Pokorný vyhrál souboj s časem a pečetil výhru

Na druhou stranu budu souhlasit i s odpůrci, kteří říkají, že nevidí problém, aby české kluby hrály zápas co tři dny. Hraje se tak i v Evropě. Týmy by měly být na tento program nachystané, mají širší kádry a připravenost hráčů musí být taková, aby to zvládli.

Závěrem ještě druhá liga. Sigma B konečně vyhrála a odpoutala se ode dna tabulky. Tam naopak spadl Prostějov, který neodehrál špatný zápas s Brnem, ale byl tam jeden rozdílový hráč – Řezníček, který rozhodl. Každopádně, pokud se Zbrojovka bude takhle prezentovat, tak nemá šanci se v této sezoně vrátit do nejvyšší soutěže.

David Kobylík