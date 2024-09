Zápas Sigmy s Baníkem byla velká reklama na fotbal, jak by měl vypadat na stadionech. Bohužel je to stále o tom, že tyhle stadiony byly vyprodané i jindy, když byla kritika na klub větší.

Lidi to více zajímá, hrajeme lepší fotbal, je to zajímavější. Díky hře by se diváci na stadion mohli vrátit. Otázka je to prostředí, ve kterém jsme, zda se to stane a jestli lidé na stadion přijdou. Kluci by se za své výkony zasloužili lepší návštěvy. Uvidíme. Nejsem úplně přesvědčený, že v normálních zápasech bude nárůst v návštěvnosti velký. Samozřejmě bych si to přál.

close info Zdroj: DENÍK zoom_in Fotbalové střípky Davida Kobylíka

Za Sigmu pálí Kliment a kromě toho, že je hra běhavější, přímočařejší, aktivnější, tak tým dělá Kliment. Jeho příchod byla neskutečná trefa už jen tím počínem, který má teď. Stoprocentně bude až do konce sezony v boji o nejlepšího střelce.

Co se týče reprezentace s ním, tak má skvělou formu. Je otázka, jak o něm smýšlí Ivan Hašek a spol. Řekl bych, že vzorek zápasů je relativně malý. Pokud by si formu udržel i v průběhu podzimu déle, tak proč ne. Přece jenom je to hráč, který prošel zahraničím a několika kluby. Je dynamický, rychlý. Nemáme moc takových hráčů. Teď nominován nebyl, ale pokud si výkonnost udrží do příštího srazu, bude mít velkou šanci se do repre dostat.

Co se týče výsledku Sigmy s Baníkem, tak je remíza 2:2 spravedlivá. Utkání mělo parametry, které od zápasu chcete, když si zaplatíte lístek.

Trošku rozpaky jsou s béčkem Sigmy, opět vysoká venkovní prohra a zatím to vůbec neladí. Je potřeba najít mix mezi hráči, kteří se tam chodí rozehrát nebo nemají možná až takovou motivaci tam být s mladými kluky. Je potřeba to najít rychle, aby se mladým klukům hrálo lépe.

Prostějov uhrál remízu na Slavii B, která má dobrý mančaft z mladých kluků. Bodovat na Slavii je pro eskáčko dobrý výsledek. Je v prostředku tabulky a je teď zatím relativně v pohodě.

David Kobylík