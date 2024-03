Sigma Olomouc prohrála v přímém souboji s Mladou Boleslaví, což byl zápas o střední pozice a nejlepší šestku.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

V tomto týdnu se ale opět otevřely otázky, které se zase tolik netýkají A-týmu. Možná budou pro budoucnost klubu Sigmy Olomouc důležitější, než jsou současné výsledky a vývoj týmu. Hráči se to snaží zahnat na hřišti, aby to tomu klubu pomohlo. Tentokrát se to ale tolik výsledkově ani herně nepovedlo. Teď je na programu reprezentační pauza.

Ta bude extrémně důležitá, aby se s mužstvem pracovalo a dohnaly se resty ze zimní přípravy. Myslím si, že kluci hodně potrénují a dostanou do těla, což je potřeba, aby se v závěru sezony porvali třeba i o evropské poháry, ale hlavně se udrželi minimálně v prostřední skupině.

Nevidím důvod, proč by se v ní neměli udržet, ale jednoduché to nebude, čekají nás po přestávce opravdu těžcí soupeři. Bude tam Slavia v Edenu a na Andrův stadion přijede v posledním kole Sparta.

Sigma podle komise neměla kopat penaltu

Co se týče dalších výsledků, tak po debaklech v Evropě obě pražská S vyhrála. Ty týmy to potřebovaly, hráči toho měli hodně v nohách. Reprezentační pauza přijde proto všem vhod. Vyrovnalo se to také na spodku tabulky a vypadá to, že poslední tři týmy budou hrát o sestup. Důležitý krok udělala Karviná, která porazila doma České Budějovice gólem z penalty v poslední minutě, což jí strašně pomůže.

Hodně se také mluví o vyloučení dvou pardubických hráčů a červené kartě pro trenéra Radoslava Kováče, kterému trošku ujely nervy. Pikantní to bylo v tom, že na lavičce proti sobě stáli dva kamarádi s Pavlem Hapalem. Pardubicím to proti Baníku nevyšlo a Radek to okomentoval nevybíravými slovy. Každý trenér, obzvláště ti impulzivnější hecíři, ke kterým jej počítám, si nějakým takovým excesem musí projít. Je to tedy v tomto ohledu běžná věc.

Naopak Pavel Hapal s Baníkem dokázal, že se jim venku daří. Oproti domácím zápasům je to výsledkový opak. Baník je pátý a tlačí na Slovácko, které je z formy. Vypadá to, že se mu zimní příprava také úplně nepovedla a na jaře pro něj bude těžké udržet čtvrté místo. Kromě Baníku na něj dotírá Mladá Boleslav, možná i Olomouc, pokud se jí povede dobrý výsledek. Liga je zajímavá na více frontách, což je super. Táhne lidi na stadiony.

David Kobylík