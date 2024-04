Čin s prasečími hlavami, který se stal v noci z pátka na sobotu před Androvým stadionem naprosto odsuzuji. Protesty byly převedeny do roviny vandalismu. Šlo o cíleně nachystanou akci. Není běžná věc, že zajdete do obchodu a koupíte prasečí hlavu. Absolutně se mi to nelíbí. Všichni, kteří chceme, aby vedení odstoupilo za to, co tady proběhlo, tak tohle nás rozštěpuje. Je spousta slušných fanoušků, kterým se to nelíbí.

Protestní odchod fanoušků Sigmy při utkání s Jabloncem | Video: Deník/David Kubatík

V celorepublikovém měřítku, když se o tom bude bavit kdokoliv z Čech, tak si řekne, že to je komedie, zasmějí se tomu. Pozbude to na vážnosti… Když poprvé někdo polepil stadion plakáty, tak to ještě bylo OK, šlo o nějakou recesi. Tohle už bylo za hranou.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Přesto dokázala Sigma v utkání s Jabloncem uhrát velmi důležité vítězství. V deseti to bylo vybojované, vydřené a jsem za to rád. Nicméně celkově utkání mělo z obou stran hroznou úroveň a ničím nezaujalo kromě toho, že se Sigma v oslabení vzepřela a dala gól.

Utkání prospělo a ovlivnilo střídání Šípa a Zifčáka. Hlavně příchod Zifčáka se povedl. Je vidět, že béčko je momentálně v pohodě. Kluci z něj naskočili za áčko a pomohli mu. Nechci říkat, že Juliš má skvělou podporu na hrotu, to nemá, ale to, co předvádí celé jaro za výkony, neodpovídá hráči jeho kvalit a postavení v týmu. Je za svojí výkonností. Samozřejmě góly nějaké má, ale prospěch ve hře je od něj nulový. Nevím, jak to má s tréninkovou pílí tady. Ve Spartě se mluvilo o tom, že není nejpracovitější. Jestli se to svezlo i tady, těžko říct. Bohužel, není ve formě a střídání bylo v danou chvíli legitimní.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Hodně překvapila prohra Slavie v Plzni. Očekávalo se, že Plzeň postaví záložní jedenáctku a bude se šetřit na čtvrteční zápas s Fiorentinou. Nestalo se tak. Viktoria nastoupila v plné sestavě, respektovala velikost utkání a vyhrála, což klobouk dolů. Nebylo by moc trenérů v lize, kteří by to takhle poskládali a Slavii porazili. Ocenění pro Plzeň a zároveň velká ztráta pro Slavii.

Když jsem viděl její sestavu, tak se blížila optimu. Přesto nedokázala vyhrát, vytvořit si tlak či příležitosti. Velmi mě to překvapilo. Do boje o titul to nabilo Spartě, která otočila utkání a vyhrála na Bohemce. Oba týmy si prošly menší krizí, ale momentálně to má Sparta ve svých rukou.

Překvapením byla také remíza Karviné v derby na Baníku před skvělou návštěvou. Padly pěkné góly. Ostrava zase doma nevyhrála, ale paradoxně získala na své konkurenty, kteří ztratili, zase bod. Vyhrává sice více venku než doma, ale Evropské poháry drží ve svých rukou. Sparta a Slavia v nadstavbě příliš ztrácet nebudou a Baník má už čtvrté místo pomalu v hrsti. Byl by to pro ně hezký úspěch.

David Kobylík