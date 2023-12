Sigma nehrála, bylo to správné rozhodnutí, protože na hřišti stála voda a kdyby zápas proběhl, tak by si Teplice trávník rozbily. Navíc by hrozilo zranění hráčů. Nedávalo smysl hrát. Delegát rozhodl velmi správně, aniž by to nechával na rozhodčím.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

V sezoně příliš termínů není, ale je možnost posunout start ligy více do léta. Letní přestávka by byla kratší a prodloužila by se ta zimní, aby se hrálo v termínech a počasí, které fotbalu svědčí více.

Jinde se hrálo a pokračují dostihy mezi Spartou a Slavií. Oba týmy jsou dominantní. Sparta vypadá v lize suverénněji, protože má ve formě hráče, jako jsou Haraslín, který dělá nadstavbu, patří mezi nejlepší v lize. Kuchta dělá svojí prací prostor pro své spoluhráče, hlavně křídelníky. Preciado zahrál nejlepší utkání v lize a celá Sparta působí dobře, sebevědomě, fotbalově a přejela Jablonec.

Slavia také vyhrála s Mladou Boleslaví. Byly to klíčové body, protože zůstala v kontaktu se Spartou. Oba týmy táhnou, souboj o titul je zajímavý.

Plzeň porazila do defenzivy naprosto zoufalé České Budějovice. Ty se hledají, ale cesta k záchraně nevede přes pěkný fotbal. Potřebují začít hrát hodně do defenzivy a věnovat se jí, což nedělají. Vypadá to, že to, co vyzkoušely s dvěma trenéry, od čehož následně upustily, povede možná i k odvolání Tomáše Zápotočného, protože momentálně neukazují, že by znaly cestu, jak z krize ven.

Vyhrál Baník, kterému hodně pomohl Tanko. Sice hodně šancí také spálí, ale ukazuje, že jeho rychlost je v naší lize nadstandardní. Tito hráči to mají o to jednodušší, když jsou efektivní, což Tanko byl. Rozhodl zápas a takhle mají vypadat cizinci. Tanko i Ewerton jsou lepší než Češi, což se ne vždy stává. Baník je nahoře, dobře je na tom také Liberec, který táhne sérii bez prohry a boj o šestku bude zajímavý.

Mužem kola je jednoznačně Marek Havlík, který dal čtyři góly a předvedl neskutečný výkon. Má reprezentační formu. Když srovnám ho a Sadílka, tak ho celou sezonu jasně válcuje. Kdyby byla teď nominace, tak chci věřit, že by za skvělé výkony nominaci dostal. Životní formu načasoval před podpisem důležité smlouvy, protože v jeho věku okolo osmadvaceti let se podepisují zajímavé smlouvy, co se týče částky. Oběhá toho spoustu a tito pracanti jsou vždycky platní. Přidal k tomu produktivitu a v momentální formě je to nejlepší střeďák v lize. Vede také tabulku střelců, což je na středopolaře úžasné.

David Kobylík