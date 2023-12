Podzimní část FORTUNA:LIGY má za sebou poslední utkání. Sigma Olomouc prohrála doma s Plzní 1:3 a přezimuje pátá. Jak viděl její vystoupení expert Deníku David Kobylík?

Foto: DENÍK

Sigma s Plzní prohrála, ale teoreticky mohla vydolovat bod. Utkání jí prohrál kiksem brankář Tomáš Digaňa. Poslední dobou nás bohužel ani jeden gólman nepodržel, ať už to byl Matúš Macík, v minulé sezoně Jakub Trefil či v této Tomáš Digaňa. Je to pozice, kde potřebujeme stabilitu a kvalitu. Ta tam nebyla, což je veliká škoda. Nedostat druhý gól, tak by byla velká šance utkání směřovat k nějakému bodovému zisku.

Radim Breite měl samozřejmě na koleni vyrovnání v pětiminutovce, kdy jsme měli nad Plzní navrch. Jinak šlo o vyrovnaný duel. Plzeň takovou rutinou a zkušeností zvládla vyhrát.

Na to měla vliv také vyrovnávací branka. Když dáme první gól, tak není možné, abychom tak rychle inkasovali. Obrana nezareagovala na typickou akci Plzně a náběh Pavla Šulce, který srovnal. V inkriminovanou chvíli bych řekl, že tam chyběl Ondřej Zmrzlý. I tady se utkání teoreticky lámalo.

Tyhle body nám budou možná chybět. Celkově nám pár bodů chybí, abychom byli více v šestce, protože za námi se strhne na jaře boj o skupinu o titul. Je to škoda, mohli jsme mít větší bodový polštář před pronásledovateli.

Celkově si ale myslím, že Sigma podzim zvládla velmi dobře a je na dobré pozici. Je nutnost letos dosáhnout na poháry. Je potřeba udělat s tímto starším mužstvem úspěch, moc dalšího prostoru už nebude. Chybí nám mladí kluci. Starším hráčům budou končit smlouvy či jejich výkony budou stagnovat. Neočekávám vzestupnou tendenci, ale spíše sestupnou. Nevidím tam nikoho z mladých, kdo by je mohl nahradit. K úspěchu ale máme teď relativně dobře nakročeno a snad nám tyhle body s Plzní či z některých předešlých zápasů nebudou na konci chybět.

Podzim zakončily výhrami také Sparta a Slavie. Jednoznačně ukázaly, že jsou to nejlepší týmy v lize a dodávají jí dramatičnost. Moc se těším na jarní boj o titul, který bude hodně zajímavý. I to, že budeme mít tři týmy na jaře v evropských pohárech, dodává fotbalu glanc. Náš klubový fotbal je na obrovském vzestupu, což dokazují také návštěvy na různých stadionech.

Bohužel nejsou tady v Olomouci na Andráku, což je ale na delší povídání a také na zvláštní téma. Byl bych rád, kdyby lidé přišli ve větším počtu. Je ale pravda, že trochu atraktivního fotbalu z naší strany tam chybí. Vítězí pragmatičnost a bodový zisk. Na jednu stranu je to dobré a důležité, úspěch potřebujeme, na druhou pořád věřím, že by projev mohl být aktivnější a lepší.

Ukazuje se také dobrá cesta s trenéry. Nahoře je pět týmů Sparta, Slavia, Plzeň, Slovácko a my. Všichni máme post kouče stabilizovaný a bez nějakých spekulací. Je to dobrá strategie oproti té, kdy se trenéři pořád mění. Je důležité najít toho dobrého a dát mu v týmu pravomoci. Mužstva pod ním potom šlapou.

