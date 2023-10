Fotbalisté Sigmy Olomouc na domácím hřišti nedokázali porazit poslední Zlín a nedali mu ani gól. Na utkání můžou nastat dva pohledy.

Prvním pohledem na zápas Sigmy je ten, že když si někdo pustí sestřih zápasu, tak uvidí tři obrovské šance Sigmy, které pochytal zlínský brankář nebo skončily na břevně a tyči. Člověk si pak řekne, ok, mělo to být jasné vítězství Olomouce, ale nedala góly, bohužel…

Potom je tu ale druhý pohled. Pokud si pustím celý zápas, tak uvidím to, že z naší strany tam nebyla žádná enormní aktivita či velká chuť jít za výhrou. Bylo to bez pohybu a nasazení až na desetiminutovku ve druhém poločase, kdy jsme se trošku zlepšili a dostali se do mírného tlaku. Zlín jsme jinak téměř nezatlačili. Byla tam spousta přihrávek dozadu, málo rizika vepředu, obcházení absolutně nulové a oko diváka trpělo.

Neviděl jsem tam nic, co by pomohlo. Nepomohla ani střídání, která se absolutně nepovedla, což trenér Jílek dobře pojmenoval také na tiskové konferenci. Dokážu si představit, že na hřiště přijde někdo hladový, ale to, co předvedl třeba Zifčák… Nebyla tam chuť rozhodnout zápas a dostat se do sestavy.

Nicméně nastoupit proti Zlínu se dvěma defenzivními hráči ve středu pole také není úplně to pravé. I když byli nahoře hráči typu Fortelný, Zorvan, tak konstruktivnost dopředu absolutně chyběla a podtrhli to stopeři Beneš s Pokorným, kteří mohli milionkrát vyjet, udělat přečíslení, ale vždycky si vyměnili míč, i když před sebou měli dálnici. Když už jeden útočník soupeře šel napadat, tak nás nenapadlo nic jiného, než to kopnout gólmanovi a přehrát si to na druhou stranu. Tímhle jsme strávili půlku zápasu místo toho, abychom se pokusili absolutně slabý Zlín porazit. Promarnili jsme devadesát minut a je to promrhaná příležitost získat tři body.

V dalších zápasech ztrácely týmy, které hrály evropské poháry. Nachytalo to Spartu a Plzeň, naopak Slavia odehrála nejlepší zápas venku. Vyhrála těžký duel na Bohemians. Je vidět, že se dají ztratit body i se slabšími soupeři jako Plzeň s Karvinou, ale musí to být po nějakém výkonu a snaze. Sigma měla určitě na víc a jelikož jsem viděl celý zápas, tak nejsem spokojený. Zajímala by mě běžecká data, data ve sprintu, nábězích. Myslím, že tam nebylo absolutně nic, ale můžu se mýlit.

Opakem bylo utkání druhé ligy, které jsem navštívil: Prostějov – Dukla. Byl to pěkný zápas z obou stran se spoustou šancí. Jeden z těch vydařenějších zápasů F:NL. Prostějov sahal po nepříliš povedené první půli po bodu.

Bylo to opravdu nahoru, dolů. Jenže Eskáčko neboduje, nedává branky, i když má příležitosti, což jej sráží na spodek tabulky. K tomu bodový zisk Prostějova venku není vůbec dobrý. V holickém azylu hrají dobrý fotbal, mají výsledky a potřebovali by se zvednout venku, aby zůstali účastníkem druhé ligy. Bohužel o záchranu budou bojovat zřejmě celou sezonu.

