Střípky D. Kobylíka: Jediným pozitivem na Sigmě je záchrana. Chytil je skvělý

Sigma Olomouc ve Zlíně prohrála. Řeknu k tomu fakta. Za třicet let, co ji pamatuji, nejela nikdy do Zlína bránit výsledek, bránit nulu a postavit na tom taktiku i sestavu. Co si pamatuji, tak Sigma byl klub, se vší úctou ke Zlínu, který tam jel pro body, vyhrát a ne jenom uhrát nulu. Jenže tohle byla taktika Sigmy o víkendu, na které se shodli na tiskovce trenér Saňák i stoper Vraštil. Když už jedu hrát do Zlína na nulu a dostanu trojku, tak to svědčí o tom, kde Sigma je.