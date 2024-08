Slavia byla po rychlém gólu velmi pasivní, čekala, co Sigma předvede. Olomouc byla aktivní, je vidět jednoznačně změna fotbalu u nás. Jsme běhavější, aktivnější s větším tahem na bránu. Je to ale jen začátek, uvidíme, jak se sezona bude vyvíjet. Každopádně je lepší se dívat na takový fotbal. Slavia zase neměla takový problém si zápas pohlídat. Je vždy těžké hrát s týmy s top trojky a navíc s nimi uhrát nějaké body. Jsou odskočené. Je ještě brzy na to hodnotit, jestli se s nimi Sigma pod Tomášem Janotkou bude prezentovat lépe. Nějaký poznatek uvidíme, až bude větší vzorek.

close info Zdroj: DENÍK zoom_in Fotbalové střípky Davida Kobylíka

Každopádně je fajn, že hrajeme s mladými kluky, dodalo to tomu elán a vystoupení na Slavii patřilo k tomu lepšímu oproti minulému roku. Je to poznat i na hráčích. Obecně je vstup do sezony pro Sigmu skvělý, ale zase bych s nějakým větším hodnocením ještě počkal. Z pohledu atraktivity hry to vypadá, že jsme udělali změnu k lepšímu.

Je to vidět i na výkonech béčka, které pod Janotkou hrálo aktivně. Byl jsem se teď dívat na béčku a už to nebylo tak nahoru, dolů. Nebyl to takový rychlý fotbal. Janotka svůj styl do áčka přenesl a je tam impuls.

Liga je teď narušená tím, že některé mančafty hrají poháry a mají tam hodně rotace. Kdo z té trojky bude nejsilnější se projeví také až za pár kol. Každopádně Sparta, Slavia i Plzeň vyhrávají bez nějakých větších problémů. Liga bude o těchto třech a časem spíše o dvou - Spartě a Slavii, protože Plzeň nemá tak široký kádr, aby mohla tolik rotovat, pokud se udrží v evropských pohárech. Viktorka ale umí hrát i když s ní lidé tolik nepočítají a pod Koubkem se prezentují dobře. Očekávám ale, že se Sparta a Slavia pobijí.

Co se týče spodku, tak ten se už také profiluje. Budou to stejné týmy jako minulý ročník. České Budějovice, které ani Franta Straka neprobudí, Pardubice, Karviná. Tyhle týmy tam patří.

Naopak dobře do ligy vstoupil Jablonec, pod trenérem Kozlem získal body a je tam oproti minulé sezoně změna. Naopak Radoslavu Kováčovi se zatím s Libercem nedaří bodovat, i když herní projev není špatný. Je to možná trošku překvapení a čekalo se víc.

Baník sbírá body a je schopný uhrávat zápasy na 1:0, což je důležité v této době, kdy hraje poháry. Je to možná i lepší, než kdyby někomu dali čtyřku. Začnou si více věřit, když to urvou na konci a uvidí, že mají vnitřní sílu. Ostrava bude zase patřit do boje o třetí až šesté místo, protože posílila, ušla nějaký kus cesty a vypadá velmi dobře.

V pátek hrál ještě ve druhé lize Prostějov, který nedokázal využít dlouhou přesilovku. Vlašim předvedla velmi dobrý výkon. Eskáčko mělo spoustu šancí, ale stále se trápí v koncovce. Vlašim je mohla několikrát potrestat. Ač je Vlašim silná, tak pro Prostějov ztráta a hned na začátku sezony se dostává do těžké pozice, protože pět kol nevyhrál. Je potřeba na nějakou dosáhnout, aby se dostal do jiných vod, než je.

David Kobylík