Pro Sigmu je to zase skvělá výhra. Zvládla zápas na půdě Hradce Králové a já věřím, že to není náhoda. Momentálně je tým v pohodě, což tak bývá, když se povede start sezony. Získává body i přesto, že ne vždycky byl výkon v topu.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Rovněž ne všichni hráči byli v optimální formě, ale nyní se do ní dostává Martin Pospíšil, který začíná mít asistence, začíná být cítit ve hře. Možná mu pomohla kritika na začátku sezony a i to, že nebyl ve všech zápasech v základní sestavě.

To stejné platí o Ondřeji Zmrzlém, který byl poslední rok a něco v nějakém útlumu a nešel nahoru. Teď se zase dostává do lepší formy, začalo se o něm mluvit, což jej nakoplo k tomu, že začal předvádět výkony, na které jsme od něj byli zvyklí rok a půl či dva zpět. Mluvilo se tehdy o něm jako o hráči, který by mohl v budoucnu nakouknout do reprezentace. Takovou formu ještě zatím nemá, ale levých obránců je málo a pokud by výkonnost zvedl a udržel na nějaké úrovni, tak by o něj byl všude zájem.

Zmrzlý: Evropa? Touha je obrovská, ale cesta dlouhá

Teď čeká ligové celky reprezentační pauza, ve které bude důležité potrénovat. Pak přijedou na Andrův stadion České Budějovice a musíme se nachystat, že budeme soupeře doma dobývat, což nám ne vždycky šlo. Musíme najít nějakou šablonu a recept, jak zvládat tyto zápasy se soupeři, kteří přijedou betonovat. Musí to být v reprepauze cíl pro trenéra Václava Jílka.

Zisk tří bodů by zase tabulku ještě více rozdělil. Sigma by byla na osmnácti bodech a suverénně nahoře. Třetí místo a evropské poháry by po takovém úvodu, myslím, již byly ve hře až do konce sezony. Navíc ještě s tou kvalitou a formou, jakou tým momentálně má.

Snad by mohlo přijít zase více diváků, byť problém, proč diváci nechodí, je hlubší. Je jednoduchý, ale nemá nyní cenu míchat sportovní a nesportovní stránku. Budeme věřit, že si lidé najdou cestu na stadion zpět, aby atmosféra odpovídala tomu, co se momentálně v české lize děje, že je v ní divácký boom a chodí plné stadiony. Třeba by se to jednou mohlo vrátit také do Olomouce.

Co se týče ostatních zápasů uplynulého kola, tak hráči Sparty se Slavií jsou neomylní a nepřibrzdily je ani evropské poháry. Týmy mají široké kádry a jsou na to nachystané. Do toho skvělá Plzeň pod trenérem Koubkem. Věřil jsem, že on je typ, který tým nastartuje. Vůbec mě to nepřekvapilo. Plzeň bude v boji o třetí místo na úrovni Sigmy.

Sigma zkazila Hradci slavnostní otevření stadionu. Duel otočila a vyhrála

Nemilým překvapením je umístění Jablonce, který je poslední. Překvapují mě také porážky Bohemky, kterých je na úvod sezony poměrně dost. Bude zajímavé sledovat, jak se s tím tyto týmy popasují.

To Baník skvěle zvládl nepříjemnou situaci z úvodu sezony, kdy nebodoval. Teď vyhrál potřetí v řadě doma. Dostal se do horních pater tabulky, kam patří. Věřím, že Pavel Hapal teď dostane čas na práci a prokáže, že je skvělý trenér, o čemž jsem přesvědčený, protože jsem pod ním hrával. Věřím, že Baník dostane tam, kam patří. Samozřejmě ten transformační proces, kdy nepřebíral kvalitní mužstvo, chvíli trvá. Ještě nejsou úplně na konci přerodu, ale teď k tomu bude prostor. Můžou patřit do první poloviny tabulky a nabízet fanouškům kvalitní fotbal.

