Největším štěstím Teplických je mizerná forma Karviné a její ledabylé ztráty z konců utkání na domácí půdě. Tentokrát prohrála o branku na půdě šokujícího překvapení sezony Hradce Králové. Díky tomu ale Teplice zůstávají v kontaktu s předposledním místem a mohou doufat, že se vyhnou přímému sestupu.

Pokud jsem výsledky Hradce nazval šokujícími, tak tím největším šokem tohoto kola byl jednoznačně průběh utkání České Budějovice – Slovácko. Hosté jako obrovský favorit vedli v 70. minutě 2:0. Kontrolovali hru. Domácí navíc přišli o vyloučeného Horu. Světe, div se, Budějovice v deseti lidech dokázaly skóre fantasticky obrátit a zvítězily 3:2! Blýskl se hlavně útočník Bassey, který de facto sám rozhodl zápas svými individuálními akcemi. Jen potvrdil to, co jsem v létě viděl na vlastní oči na Andrově stadionu v Olomouci. A sice, že je to fantastický útočník s vysokým potenciálem. Pokud na sobě bude dál pracovat, má před sebou velkou budoucnost. O tom jsem přesvědčen.

Poulolova paráda? Rozhodující okamžik zápasu, pochválil stopera kouč Jílek

Skvělou budoucnost by měl mít před sebou jiný útočník. Velký talent tentokrát českého fotbalu. Nejde o nikoho jiného než o sparťanského Adama Hložka. V týdnu prosákly informace, že se o něj zajímá německý gigant Bayern Mnichov. Tyto informace byly uvedeny v deníku Bild, což je německá obdoba našeho Blesku. Nakolik jsou tyto informace věrohodné, těžko říct, nicméně už dlouho zde visí otázka, zda Hložek nepřerostl českou ligu a neměl dávno udělat krok do zahraničí.

Já jsem jednoznačným zastáncem toho, že Hložek měl dávno být nasměrován do nějakého solidního zahraničního klubu z top 5 lig, kde by udělal postupně další kroky k vysněnému velkému angažmá. Myslím si, že předpoklady na to rozhodně má a ve svém věku dokázal v české lize již dost. Třeba když vyhrál například titul krále střelců, dostal se do národního týmu a opravdu předběhl své vrstevníky natolik, že je nejvyšší čas udělat první krok k evropské špičce. Zhruba poslední půl rok již podle mého stagnuje a jeho výkonnost šla lehce dolů. Bohužel se mi zdá, že trochu ztratil i elán a z jeho hry zmizela lehkost.

Růskův parádní třígólový týden. Snad to tak bude pokračovat, přeje si

Za mě jednoznačně opravdu potřebuje čerstvý vzduch a měl by urychleně přestoupit, aby poznal, jak se pracuje v zahraničí. I intenzita na tréninku je ještě na docela jiné úrovni než v českých klubech. To myslím obecně, ale platí to i o Spartě.

Závěrem shrnutí tohoto kola Fortuna ligy bych chtěl pochválit výkon Sigmy, která předvedla dominantní výkon proti celku Pardubic. Paradoxní je, že důležité branky dávali hráči, kterým to moc v tomto utkání nešlo. Ať už Ondřej Zmrzlý nebo Florent Poulolo. Na jejich sebevědomí to ale může mít pozitivní vliv, což bude jen dobře. Myslím si, že velmi přesné hodnocení po zápase měl trenér Jílek, který byl spokojen s výsledkem, nicméně ve hře viděl další rezervy. Je to po výsledku 5:1 netradiční, ale upřímné a hlavně se od něj dá odpíchnout k lepším výkonům. Samozřejmě pod tou podmínkou, že stejnou sebereflexi mají i sami hráči. Nicméně tleskám a gratuluji ke krásnému výsledku. Jen tak dál!!!