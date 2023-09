Všechny fotbalové fanoušky zajímalo derby, které však absolutně zklamalo. To, co předvedli aktéři, byla jedna velká ostuda. Neprezentovali fotbal, což je škoda, protože se na utkání těšila celá republika. Sám jsem spěchal k televizi, abych derby viděl a že se to zvrhlo v souboje, rvačky a nula fotbalu, je kaňka na tom, jak liga doteď vypadala, že chodili lidé a soutěž získávala kredit a tak dále. Fotbal plakal a trpěl. Jsem z toho dost zklamaný.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Opakem tohoto zápasu byl výkon Plzně, která se v posledních zápasech dostala do formy a dotahuje se na tyhle dva mančafty. Zaslouží si to za to, jak hraje. Trenér Koubek odvádí skvělou práci. Že dali šestku Pardubicím, je skvělé. V utkání se mi ale líbil také Kryštof Daněk, který talent má, udělal dvě gólové akce a může jej to nakopnout zpět, po tom, co mu nevyšlo angažmá ve Spartě. Věřím, že pod trenérem Kováčem, který dbá na pracovitost hráčů, si uvědomí, že je potřeba nemít jen talent, ale musí i pracovat. Přeji mu to, je to odchovanec Sigmy, tak ať se mu daří.

Efektivní a hodná Sigma nestřílí a nefauluje. Válce to neodpovídá, ví Jílek

Když už jsme u Sigmy, tak pro mě nepochopitelně neodevzdala na hřišti Bohemians všechno. Zápas byl dobře nalajnovaný, dali jsme hezké góly. První po krásné akci, u druhého prokázal skvělou kvalitu Vodháněl na posledních třiceti metrech hřiště. Je to skvělý hráč a týmu pomáhá. Je strašná škoda, že to tým v Ďolíčku nedotáhl.

Možná to bude budíček, protože umístění je výborné, ale i ty předchozí zápasy nebyly výkonem ideální a neoplývali jsme nějakou dominancí. Přesto jsme je zvládli.

David Kobylík