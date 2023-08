Sigma podala velmi dobrý výkon a zaslouženě vyhrála. Paradoxem je krásný gól Navrátila, který předtím zabil tři tutovky. Bylo vidět, jak Juliš Sigmě strašně pomůže a také Sigma jemu.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Zajímavostí bylo přerušení kvůli podmáčenému trávníku. Sám jsem to nikdy nezažil. Zažil jsem maximálně, že se hrálo na bahně, za obrovského větru a podobně. Rozhodčí to ale vyhodnotil dobře, že utkání přerušil.

Sparta tentokrát nepředvedla žádný výrazný výkon, byla velmi slabá. Přesto díky Krejčímu, který proměňuje penalty neskutečně, vyhrála. K té penaltě, když ji VAR na videu najde, tak to prostě ruka a penalta je. Otázka je, zda byla nutnost ji hledat.

Olomoucký Mojmír Chytil je po přestupu do Slavie v reprezentační formě. Opět dal gól a ukazuje, jak velkou posilou pro sešívané je. Pokud bude mít Slavia ve formě duo Jurečka, Chytil, tak je pro mě jasným favoritem na titul. Jurečka ale momentálně ve formě není.

O Přikryla i Nováka by zájem byl, uznal Jílek. Stopeři? Mají kvalitu

Naopak se trápí Plzeň. Nedává ani ty největší šance. I přesto, že přišel trenér Koubek, tak jsem čekal, že tam bude větší obměna hráčů, přijdou mladí. Ale zůstalo to stejné a mají problémy se střílením branek. Myslím, že Plzeň letos vypadne z trojky, přestože se z této krize dostanou a začnou vyhrávat. Nebude to ale tak dominantní jako v minulých letech.

Mluví se o hostování bývalého sigmáka Kryštofa Daňka ze Sparty. Myslím, že by mu prospělo, protože se neprosadil a vypadá to, že se neprosadí ani v této sezoně. Pomohlo by mu to, protože potřebuje hrát a hrát a hrát.

David Kobylík