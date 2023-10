Sigma brala vysoké vítězství 4:0 nad Mladou Boleslaví. V utkání se potvrdilo to, o čem je letošní sezona. Olomouc hraje dobře, má skvělé výsledky, ale nemá diváky.

Je to věčné téma a je nutnost být trpěliví. Lidé museli být trpěliví loni, kdy výsledky nepřicházely. Naopak teď vypadá ročník dobře. Je potřeba být trpěliví, že se diváci budou na stadion vracet postupně. Není to otázka dne. Jejich proces odcházení trval roky a teď je potřeba tam dát přidanou hodnotu a něco, co je na stadion přiláká. Je to mravenčí práce, která bude trvat.

Vítězství s Mladou Boleslaví se zrodilo historickým počinem, že všechny čtyři góly dali obránci, což se asi nestává, obzvláště při takhle vysoké výhře.

Je potřeba z toho něco vytěžit. Nepamatuji si, že by se to někdy v české lize stalo, možná výjimečně někdy v minulosti, tak tomu udělejme nějaké promo, postavme na tom nějakou marketingovou kampaň a pošleme to do světa. Dostaňme takhle na stadion třeba o sto lidí více, dejme si takový cíl.

Je potřeba s tím postupně pracovat, protože je škoda, že lidé na fotbal v Olomouci nechodí. Do toho přichází ještě druhá věc. Peníze z marketingu a z televizních práv jsou potřeba a každý klub je potřebuje. Řídí nás svým způsobem televize a je potřeba vykomunikovat lidem, že to tak je dané. Že třeba za herní časy klub nemůže a musí z něčeho žít.

Dejme jim i to B. My vás na ten stadion nalákáme, najdeme pro vás nějakou přidanou hodnotu, abyste přišli na fotbal. Pojďme to společně hledat. Sigma totiž teď hraje opravdu dobrý fotbal a má výborné výsledky. Zaslouží si, aby na ni chodilo více lidí.

Ve zbytku ligy vstřelily všechny týmy z top trojky Sparta, Slavia, Plzeň tři góly. Byly produktivní, gólové. Celkově liga táhne, chodí fanoušci a za poslední dva roky se produkt zkvalitnil, fotbal je zajímavý, což dokazují také čísla. Hokej je česká anomálie ve světě, ale fenoménem je fotbal, na který nic nemá.

