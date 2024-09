Důležité domácí vítězství Sigmy proti Dukle Praha (2:1). Začala výborně, hned v první minutě gól. Klobouk dolů před Klimentem, jakou má formu. Do čeho kopne, to je gól. Do toho hraje výborně, Olomouc se o něj může opřít. Hezky se na něj dívá, jak je lehký, rychlý. Dodává to důvěru i celému týmu.

Jinak ale utkání nebylo moc pěkné. Samozřejmě jej ovlivnilo brzké vyloučení. Dukla měla o jednoho hráče víc, ale byla zoufalá. K bráně Sigmy se vůbec nedostala a je vidět, že má své problémy. Vítězství je tak zasloužené. Když se srovnaly síly, tak byla Sigma lepší.

close info Zdroj: DENÍK zoom_in Fotbalové střípky Davida Kobylíka

Poprvé do zápasu naskočil novic Král. A měl to těžké, šel na hřiště v osmé minutě, což je pro netradiční, hlavně pro stopera. Zvládl to, není to žádná lehká situace, obzvláště když nezná mužstvo. Slušný výkon. Na druhou stranu jej Dukla úplně neprověřila, protože dopředu kvalitu neměla. Ale pro něj je důležité, že to zvládl a stejně tak pro Sigmu.

Adam Dohnálek teď bude mít těžké se přes něj vrátit do sestavy. Klub věděl, proč Krále kupuje. Každopádně Dohnálek naskočil dobře do ligy, je v rotaci a jestli bude teď střídat, tak bude první náhradník na stopera. Od začátku to chytil dobře, byť teď u té červené bylo bránění naivní. Od toho jsou ale zkušenosti, které tímto také získá.

Co se týče diváků a transparentů, tak to moc nechci komentovat. Chci komentovat fotbal a názory na tohle, které prezentuji, jsou všeobecně známé. Je to zase něco navíc, když se perou fanoušci s bezpečáky. Ať je pravda na jedné či druhé straně, tak je do jisté míry ostuda, co se na tribuně děje. Navíc hrajeme dobrý fotbal v tomto ročníku.

Byl bych radši, kdybych tyhle věci na stadionu neviděl, protože fanoušci ty věci nevyřeší. Lidé, kteří mají kompetence a můžou jednat o prodeji klubu, případně změnit věci, které bychom chtěli, jsou jiní. Nejsem to já, nejsou to fanoušci ani bezpečáci.

Béčko potřebovalo nutně vyhrát, otočilo zápas ve Varnsdorfu. Není nic jednoduchého jet tam na sever a ještě v sedmé minutě prohrávat o dva góly. Navíc se hrálo ve stejný den, jako hrálo áčko. Strašně důležitá výhra.

Někde se hrát nemohlo, hlavně v amatérském fotbale a mě to moc mrzí. Doufám, že se najde pomoc a finance, aby se do měst a obcí fotbal vrátil, protože mě nižší fotbal strašně baví.

DAVID KOBYLÍK