Nejzajímavější na uplynulém kole bylo to, že Sparta získala titul. Získala ho jednoznačným vítězstvím a Kuchta se přihlásil do boje o krále střelců. Sparta na něj bude za týden proti Plzni hrát, aby se dotáhl na Šulce. Titul je ve správných rukou, zaslouženě. Sparta byla nejlepší a je to poučení pro Slavii, že se musí zlepšit a najít hráče do středu pole, aby mohla Spartě příští rok konkurovat.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Zajímavý bude boj o čtvrté pohárové místo, kde Mladá Boleslav jede na Slavii a Baníku by při prohře Boleslavi stačila doma se Slováckem remíza. Byl by to pro Ostravu velký úspěch. Boj je ale otevřený a zajímavý.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

V prostřední skupině uspěl Hradec Králové v Teplicích. Pro Hradec je výhra 1:0 vylmi dobrá výchozí pozice do odvety a možnost zahrát si o poháry.

Zlín po dvou posledních zápasech spadl na poslední místo. Vyhrát v Jablonci, pokud ten nic nepodcení, pro něj bude těžké a v danou chvíli je to pro mě padající tým do druhé ligy. Karviné bude na baráž stačit doma remíza s Českými Budějovicemi. Je podstatné, že oba týmy, které půjdou do baráže, ji zvládnou a zůstanou v nejvyšší soutěži. Z velké části se barážové místo rovná záchraně.

Co se týče druhé ligy, tak naše olomoucké béčko zase vyhrálo, což je něco neuvěřitelného. Fantastická série a jsem přesvědčený, že v posledním kole doma porazí Varnsdorf a budou čekat na výsledek Dukly, jestli se béčku nepodaří vyhrát celou druhou ligu. Byla by to rarita a obrovský úspěch. Je to osvěžující zjištění oproti tomu, co předvádělo na jaře áčko.

Zázrak? Obrat a devátá výhra v řadě. Béčko Sigmy může vyhrát druhou ligu

Obrovský krok k záchraně udělal Prostějov, který doma porazil Opavu. Nebylo to jednoduché utkání. Nasměrovalo je k záchraně. Mají to ve svých rukou. Teoreticky může v posledním kole na Žižkově stačit bod, ale to by nesměla Příbram výhrat o dva góly na Vyškovem nebo Jihlava nesmí vyhrát, aby mu stačil.

David Kobylík