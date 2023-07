Šest zápasů, šest vítězství. To je bilance Sigmy Olomouc v přípravě. Ve všech zápasech se navíc trefil také útočník Lukáš Juliš. Naposledy pomohl v generálce k vítězství nad maďarským Mezőkövesd 2:1.

Dolný Kubín (3:1), Banskou Bystricu (4:0), Termalicu (3:0), Trenčín (2:1), Rapid Vídeň (2:1) a nyní den před koncem v maďarském městečku Bük si vyšlápli i na posledního soupeře letní přípravy Mezőkövesd.

„Jsme spokojení. Myslím si, že tohle utkání jsme měli plně pod kontrolou. Škoda, že to neskončilo větším rozdílem. Šance jsme na to měli. Výsledek úplně neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti.Kluci výborně zareagovali na to, co jsme jim vytýkali po posledním utkání. Myslím si, že jsme se zase posunuli o kousek dál,“ začal hodnocení asistent trenéra Sigmy Václava Jílka Jiří Saňák.

V úvodní čtvrt hodině se dostali Hanáci několikrát do zakončení, hned třikrát zkoušel štěstí Lukáš Juliš, ale pouze se zastřeloval. Jeho chvíle přišla až po pauze na občerstvení. Ve 33. minutě využil chyby v rozehrávce Mezőkövesdu a situaci, kdy šel sám proti brankáři, proměnil bezpečně střelou k tyči. Prosadil se tak posedmé v šesti duelech.

Do konce poločasu se již skóre neměnilo a do druhé půle udělal trenér Václav Jílek pouze tři změny, další hráči se dostali do hry až v 60. minutě. Sigma nadále vedla nejtěsnějším možným náskokem, přestože si vytvořila několik slibných šancí, aby vedení bylo vyšší.

To se ale změnilo v 73. minutě, kdy Dražic dostal přihrávku mezi obránce a střelou k tyči vyrovnal.

Po srovnání ale Sigma začala tlačit, hodně aktivní byl Fortelný, ale ujala se až střela Vodháněla sedm minut před koncem. Olomoucký záložník zamířil přesně na zadní tyč.

Tohle vedení již Olomouc nepustila a do nedělního prvního kola FORTUNA:LIGY se Spartou (18.00) tak půjde na vítězné vlně s bilancí z přípravy šesti zápasů a šestí výher.

„Vyhráli jsme všechny zápasy v přípravě, to je cenné. Chceme vyhrát v každém utkání, bez ohledu na to, o jaký typ zápasu jde,“ uzavřel Jiří Saňák.

Mezőkövesd - SK Sigma Olomouc 1:2 (0:1)

Branky: 73. Dražic - 33. Juliš, 83. Vodháněl.

Sigma: Macík (60. Trefil) – Vraštil (46. Pokorný), Beneš (60. Matys), Zmrzlý (60. Matoušek) – Chvátal (60. Křišťál), Ventura (60. Dele), Pospíšil (60. Fortelný), Breite (60. Zorvan), Sláma (46. Navrátil) – Zifčák (46.Vodháněl), Juliš (60. Kramář). Trenér Václav Jílek.