Na Václava Jemelku ukázal Jaroslav Šilhavý téměř po roce. Naposledy byl totiž v nominaci na začátku srpna, kdy odehrál devadesát minut v přátelském zápase proti Ukrajině (1:1) V dalších třech reprezentačních termínech byl opomenut.

Šestadvacetiletý stoper okusil reprezentační atmosféru poprvé 1. června 2018 proti Austrálii (0:4), debut si pak odbyl 7. září 2020 proti Skotsku (1:2). Celkem zapsal v reprezentaci tři starty s bilancí jedné remízy a dvou porážek. Další může přidat už za pár dní.

Při absenci Patrika Schicka, Antonína Baráka kvůli zdravotním problémům či vyčerpaného Tomáše Holeše jej doplní také bývalí sigmáci Lukáš Kalvach a David Zima.

?? Kouč Jaroslav Šilhavý nominoval na červnové zápasy Ligy národů tyto hráče. Nováčkem v kádru národního týmu je záložník Adam Vlkanova ✅ pic.twitter.com/lHsrG4SaGz — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 25, 2022

Daněk proti Anglii

Také v reprezentaci do 21 let mají Hanáci zastoupení. Kouč Jan Suchopárek ukázal na Kryštofa Daňka, kterého čeká souboj o přímý postup na ME s Anglií v Českých Budějovicích 3. června.

Už nyní však mají Lvíčata jistou alespoň baráž. Druhým zápasem pro ně pak bude 13. června souboj s Andorrou.

Daňka doplní bývalý olomoucký brankář Jakub Markovič a bývalý prostějovský hráč David Jurásek.

Už den dopředu pak bylo oznámeno, že se za výběr do dvaceti let představí sigmáci Jáchym Šíp a Filip Slavíček. Dvacítka má v plánu zápas 1. června v Líšni s Chorvatskem.