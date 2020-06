V neděli hrál důležitou roli u dvou inkasovaných branek, kvůli kterým Hanáci prohráli 2:3.

„Hodnotí se mi to těžko. Zvlášť, když si vezmu průběh zápasu. Měli jsme šance a darovali jsme soupeři góly. Nebo já tedy dva,“ vykládal smutný hrdina rozmrzele, ale statečně po zápase.

Co se v těch klíčových situací stalo?

U prvního gólu jsem podklouzl, ale byl jsem od hráče dál, než jsem měl a měl jsem si to pohlídat lépe. Před druhým gólem jsme na soupeře nalezli, ale pak nezastihli jejich náběh. Úplně přesně si to nevybavuji, ale měl jsem s tím asi počítat, odcouvat si to a vůbec by k té situaci nedošlo.

U prvního gólu to byl spíš řetěz více chyb od více hráčů. Nebyli jste na začátku dost soustředění?

Nevím, asi to byla nekoncentrovanost. Je to bohužel už poněkolikáté, kdy dostaneme takové góly. Chyb tam bylo určitě více, ale vyústěním všeho bylo to moje nedostoupení. To nemá cenu nějak obcházet, byla to moje chyba. Nevymlouvám se. Musíme každý začít od sebe. Každý ví, kde na hřišti udělal málo, kde měl lépe bránit. Není to jen o gólmanovi nebo obráncích, ale o celém týmu. Hlavně je to škoda. Soupeře jsme nepustili skoro do ničeho, ale ze dvou tří pološancí jsme dostali tři góly.

Nehráli jste vzadu až na moc velké riziko? V podstatě bez zajištění?

Po zápase jsme si řekli, že jsme měli reagovat trochu jinak. Chtěli jsme to soupeři znesnadnit, chtěli jsme do toho šlápnout. Laštůvka to samozřejmě pak vidí, že jsem tam třeba se Šašinkou sám. Teď se to hodnotí jednoduše. Zpětně vidíme, že bylo lepší si slézt a hrát ze zabezpečenější obrany.

Před třetím gólem jste také byli hodně roztažení.

Michal Vepřek vhazoval aut a třeba se k tomu vyjádří sám. Ze hřiště jsme na něj volali, že Vašek Jemelka je úplně sám, já jsem se už odtáhl na druhou stranu, abychom přenesli rychle hru. On ale hodil míč tak, jak hodil, následovala rychlá přihrávka, Kuzmanovič si to navedl do otevřené obrany a ještě tečovanou střelou dal gól. Předpokládali jsme, že už poločas dohrajeme na 2:1, bohužel jsme jim darovali i další gól.

Vy jste možná právě ten třetí gól odnesl střídáním.

Kdyby to bylo 2:1, tak neříkám, že by ty moje chyby byly zapomenuty, ale situace by byla určitě jiná. Když to bylo 3:1, tak bylo jasné, že je potřeba něco změnit. Rozhodnutí trenéra respektuji. Chtěli jsme víc hrát do krajů, abychom se tam dostávali víc.

Vysvobodit vás mohli i spoluhráči v útoku. Šancí bylo až až.

Je fakt, že si snad ani nepamatuji, kdy jsme měli takový poločas. Byly tam minimálně dvě stoprocentní šance, ale gól jsme nedali. Třeba by se nám dýchalo jinak, kdybychom dokázali vést. Baník by možná znervózněl, protože také neměl ideální sérii zápasů.

Je to třetí porážka v řadě. Je to pro tým veliká rána?

Samozřejmě to všechno vnímáme. Ať je to veřejnost, nebo fanoušci. Není nám to lhostejné. Před koronou jsme měli jiné výkony. Bodově jsme chtěli být úplně někde jinde. Mysleli jsme minimálně na střední skupinu, nebo spíš ještě výš. Bohužel se nám zápasy nepovedly a padla na nás deka. Jak jsem ale říkal, každý musíme začít od sebe, semknout se jako tým a zabojovat v posledních dvou zápasech. Šance na desítku tam pořád ještě je. Máme Bohemku na tři body a věřím, že ještě dokážeme zareagovat.

Proč je to po koronavirové pauze jiná Sigma než před ní. Dokážete to pojmenovat?

Co na to říct? Když tým chytí lauf a zvládá postupně jeden zápas za druhým, tak psychika je na vyšší úrovni. Ta dvouměsíční přestávka nám uškodila, i když byla pro všechny stejná. Na Slovácku jsme uhráli remízu. Tu jsme brali. S Příbramí jsme si sami říkali, že to chceme zvládnout, ale ze dvou brejků jsme prohráli. Jedeme do Budějovic a tam už jsme měli v hlavách, že nejsme tam, kde jsme chtěli. V některých situacích jsme se nechovali tak, jak jsme měli a už to bylo.