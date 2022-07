„Myslím si, že mi nepřísluší hodnotit první skupinu. Kluci do toho vletěli a chtěli hrát co nejlépe. Sice to bylo trošku kostrbatější, ale za chvilku se do toho dostali a přidali i gól. Já osobně jsem se cítil na hřišti dobře a snad to časem bude pouze lepší a lepší," říkal mladý záložník bezprostředně po zápase, ve kterém si zahrál něco málo přes půlhodinu a přispěl přihrávkou ke třetímu vstřelenému gólu.

„Dostal jsem balon doprostřed a snažil jsem se ho vyvézt. Hledal jsem Slámiče (Jiřího Slámu, pozn. red.), který mi míč ještě vrátil do vápna. Vystřelil jsem, míč se ke mně odrazil zpět, a tak jsem ho jenom přistrčil Košťovi (Martinu Košťálovi, pozn. red.) a ten už to trefil, jak to trefil," popsal celou akci ze svého pohledu.

Zdánlivě jednoduchý zápas proti druholigovému soupeři byl pro Hanáky složitý z pohledu psychiky. Ze svých prvních tří zápasů přípravy totiž nedokázali ani jednou zvítězit a ocitali se tak pod jistým tlakem. „Samozřejmě jsme to měli v hlavě a jsme teď rádi, že jsme to zvládli. Výkon navíc také nebyl úplně špatný, takže je všechno super," konstatoval Langer s viditelnou úlevou v hlase.

A co kouč Jílek od svého svěřence, který nyní ze všech sil bojuje o místo v základu prvoligového týmu vlastně na hřišti hlavně očekává? „Chce ode mě, abych předváděl náročnou hru, rychlost, kolmé přihrávky a co nejvíce času stráveného na míči. Myslím si, že se to jak mně, tak i celému našemu týmu dnes dařilo. Určitě je prostor pro zlepšení, ale myslím si, že to nebylo vůbec špatné," říkal spokojeně.

V minulé sezoně patřil tento jednadvacetiletý hráč k lídrům B-týmu při jeho spanilé jízdě z MSFL do 2. ligy a v závěru soutěže si také vyzkoušel, jaké to je nastoupit za ligový manšaft. Jaké on sám vidí největší rozdíly mezi áčkem a béčkem?

„Je to všechno rychlejší a agresivnější. Navíc se více hraje po zemi a hra celkově více připomíná fotbal. V béčku jsem navíc měl na hřišti poměrně velikou volnost, což už teď tady skutečně neplatí. To mi ale nevadí. Jakou roli v týmu dostanu, takovou budu plnit. A ideálně co nejlépe," hlásí odhodlaně.

A jak vidí své šance na to, že by se nakonec skutečně do týmu prosadil a v srpnu se z něj stal skutečný ligový hráč? „To je teď ještě všechno ve hvězdách. Už ale trénuji pouze s áčkem, takže naděje tam určitě je," věří si.

Náročnější jsou navíc dle jeho slov i tréninky. „Trénujeme dvoufázově, někdy jednofázově. Náročnost tréninků je sice vysoká, na druhou stranu je ale super, že budeme pořádně připraveni," nestěžuje si.

A co je podle něj na tomto přechodu mezi elitu úplně to nejdůležitější? „Zaměřil jsem se samozřejmě více na silovou stránku. Je ale fakt, že tu se snažím pilovat už delší dobu. A dále se to pak snažím si to správně srovnat v hlavě," uzavřel Štěpán Langer.