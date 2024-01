Po postupu béčka Sigmy Olomouc do druhé ligy měl Štěpán Langer šanci prosadit se v ligovém áčku. Jenže přišly zdravotní problémy, poté dokonce doporučení od lékařů, aby s fotbalem skončil. Nyní třiadvacetiletý záložník se ale nevzdal a dokázal trable překonat. Po povedeném podzimu opět bojuje o místo v prvním týmu.

SK Sigma Olomouc - FC Viktoria Plzeň (17.12.23), Štěpán Langer | Foto: Deník/Jan Pořízek

Sedmnácti brankami v třiceti zápasech se podílel Štěpán Langer na postupu olomouckého béčka z MSFL v sezoně 2021/22. Poté dostal příležitost v áčku, naskočil na několik minut v lize. Ale v přípravě, kdy měl odletět na soustředění, přišla trhlina ve svalu.

„Příprava byla solidní, ale pak přišlo tohle zranění a léčba trvala docela dlouho. Když už jsem byl skoro zpátky, tak přišel problém, který mě zastavil na dlouho,“ řekl Langer pro klubový web.

Mimo kvůli svalu byl dva měsíce, poté naskočil do duelu s Líšní a následně proti Třinci. A tam to začalo. „Na konci poločasu se mi zatočila hlava a hned jsem věděl, že je něco špatně. Nedokážu to úplně popsat, ale jako bych vůbec nebyl v realitě. Byl jsem ale nastartovaný k návratu, tak jsem trénoval dál, až jsem nakonec odpadl, nešlo to dál,“ popisoval Langer.

„Dodnes nikdo stoprocentně neví, co mi bylo. Mohl to být následek covidu, který jsem přechodil a ani nevěděl, že ho mám. Dělali různá vyšetření, měl jsem podezření na boreliózu, ale já pořád chtěl hrát. Hnal jsem to na sílu a možná si ještě uškodil. Tam se stalo, že mi paní doktorka doporučila, ať skončím s fotbalem,“ dodal Langer.

Ten se s tím ale nesmířil. Dál pátral, co by mohlo být tím problémem. „Nakonec jsem našel možnost léčby kyslíkem v hyperbanické komoře. Trvalo to nějakou dobu, ale začalo se to zlepšovat a ke konci minulé sezony jsem se začal cítit v pohodě,“ prozradil záložník.

A právě probíhající sezona se mu zatím daří. Ve druhé lize je nejlepším střelcem týmu. Dal pět branek, a to ještě zahodil dvě penalty. Dvakrát se objevil na závěr podzimu také v prvoligovém zápase a s áčkem odletěl také na soustředění na Maltu.

„Oproti druhé lize je to velký skok. Snažím si jej nepřipouštět a hrát pořád stejně,“ hodnotil Langer po utkání s Austrií Vídeň zvýšené nároky.

Kromě Austrie naskočil na Maltě také do duelu s Trnavou a Hradcem Králové. „Ale hráči z Austrie byli na jiné úrovni. Odehráli to skvěle kombinačně. Jednalo se o nejlepšího soupeře na soustředění,“ uznal Langer.

Nyní se ukázal také již zpět v Česku proti Prostějovu, kde v minulosti sbíral zkušenosti. Už se ale těší na další soustředění, které Sigma stráví v Turecku. „Na zimu jsem se vůbec netěšil. Snad to v Česku uteče,“ usmál se.

Teď je jen na něm a na trenérském týmu, zda se objeví v nominaci, která do Turecka odletí. „Na hřišti i mimo něj je to z jeho strany dobré. Zvykal si na nároky a postupně jeho výkonnost rostla. Byl stabilním čelem týmu a ukázal kvalitu. Jen ho nemůžu přechválit. Teď je v áčku, ale těžko říct, co bude za tři týdny. Pokud se nezblázní, tak si říká o místo. Doufám, že nepoleví, čuchl si k tomu a vidí, že se to vyplácí. Myslím, že má před sebou dobrou kariéru, když udrží přístup,“ hodnotil svého svěřence na konci soustředění na Maltě trenér Václav Jílek.

Langer má každopádně ve středu zálohy velkou konkurenci. Kromě kapitána Radima Breiteho se do formy na podzim rozehrál Filip Zorvan. Trenér Václav Jílek také sází na Denise Ventúru a k dispozici jsou rovněž Martin Pospíšil s Janem Fortelným. Kromě nich dostává šanci také Dele Israel.