Ano, chtěli jsme zvládnout už start soutěže, ale v Jablonci se nám to nepovedlo. I vinou hřiště jsme nepředvedli optimální výkon. Z poháru jsme smolně vypadli se Slováckem po penaltách. Pro výhru jsme tedy chtěli udělat naprosté maximum, což se povedlo a jsme šťastní. Po zápase jsme na sebe naskákali, protože to z nás spadlo.

Základní sestava byla velice defenzivní, kvůli čemuž jste byl na hrotu osamocený.

Sestava byla daná dopředu a věnovali se nácviku. Zvolili jsme tuhle variantu, protože Boleslav má hodně silný střed. Mysleli jsme, že bude hrát Michal Hlavatý, ale nakonec hráli jen na dva střeďáky a na tři stopery, čímž nás překvapili. Ale vypořádali jsme se s tím dobře, první poločas byl vyrovnaný a nebyl moc líbivý.

Před vyrovnáním jste ale byli horší, čím to bylo?

O přestávce jsme si v šatně řekli, že do toho jdeme a zlomíme to. Pak nás docela položil inkasovaný gól, protože jsme si něco řekli a zase to nevyšlo. Ani dalších deset minut nebylo z naší strany úplně dobrých a Boleslav nás přehrávala. Naštěstí jsme se úplně nesložili, což bylo důležité a měli jsme dostatek času na obrat. Pomohli nám střídající hráči a po vyrovnání jsme už byli lepší my.

FOTO: Sigma je v boji o šestku. Opět nedala penaltu, ale klíčový duel zvládla

Až do gólu vás stoper Šimek bránil docela dobře, jak se vám proti němu hrálo?

Je hodně vysoký a taky má dlouhé nohy jako já, možná ještě delší. U gólu to Ondra Zmrzlý přihrával „do kapsy“, Šimek zaspal a já jsem ho předskočil.

Dal jste první branku, ale mohl jste dát minimálně tři.

Mohl, no. Důležité je, že jsme utkání zvládli. Kdo dá gól, je úplně jedno. Důležité jsou tři body. Teď jedeme na Baník a musíme to zopakovat.

Šel jste také sám na branku, potom vám odpískal sudí ofsajd, ale to řešení nebylo úplně ideální…

Bylo strašné. Přesně takhle jsem to řešil, když jsme hráli s Pardubicemi právě v Boleslavi. Šel jsem na Šedu a udělal jsem to úplně stejně hrozně. Naštěstí to teď byl ofsajd. Trenér to se mnou už asi řešit nebude, protože všichni víme, že jsem to měl řešit úplně jinak.

Poté přišel penaltový souboj s Dancákem, jak jste jej viděl?

Šel jsem tam špičkou, ne šlapákem, nechtěl jsem ho prošlápnout, ale jen vypíchnout balon. Faul to podle mě byl, protože jsem tam byl dřív a on mě nakopl.

Když se nedaří, ukáže se pravý tým, hlásí Sigma před klíčovým duelem. Jaký bude?

Překvapilo vás, že sudí odpískal nejprve váš útočný faul?

Překvapený jsem byl. Možná si to v té rychlosti vyhodnotil, že jsem tam šel šlapákem. Naštěstí to viděl na videu a svůj výrok změnil.

V generálce jste penaltu proměnil, proč jste nekopal tentokrát?

Neproměněná šance neměla vliv. Nevzal jsem si míč, protože jsem byl faulovaný. Tonda Růsek se na mě hned podíval a řekl, že si ji tedy bere on, tak to bylo jasné.

Nebáli jste se po neproměněné penaltě o výsledek?

Vždycky je to někde hluboko v nás, když je to jenom o gól. Škoda, že jsme výsledek nepojistili. Ale stává se, že někdo nedá penaltu. Dohrávali jsme zápas zkušeně, asi nejlépe, co tady pamatuji. A hlavně jsme neopakovali naše chyby.