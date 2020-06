Pro pět ze šesti účastníků začíná tvrdý boj o ligové přežití, pro toho posledního, olomouckou Sigmu, pětidílný závěr soutěže z povinnosti. Začíná skupina o záchranu ve fotbalové FORTUNA:LIZE.

Fotbalisté Olomouce proti Příbrami. Ilustrační foto | Foto: SK Sigma Olomouc

Pokud se nestane něco absolutně mimořádného, Olomoučané, kteří jdou do závěrečných bojů z 11. místa tabulky, se nebudou muset obávat, že by zahučeli do baráže. Na Karvinou mají k dobru deset bodů. Pod sebe by je ale vedle ní museli stlačit i další dva soupeři. Přímo spadnout už Sigma ani teoreticky nemůže.