Přestup Jakuba Plška do Maďarska by měl zůstat letos v zimě jediným oslabením kádru áčka. Nabídky na obránce Václava Jemelku a Davida Zimu zatím nejsou pro Sigmu dostatečně atraktivní.

„Nechceme, aby během jednoho okna odešli dva nebo tři hráči,“ uvedl Minář. Přesto ještě jeden transfer do zahraničí přece jen Olomoučtí v lednu zrealizují. Šestnáctiletý brankář Radek Vítek by měl odejít do Manchesteru United.

„Tento týden bychom to měli uzavřít,“ prozradil Minář.

Tato zima je v Olomouci hodně horká. Odešel Jakub Plšek, nabídky jsou na Davida Zimu i Václava Jemelku. Dají se očekávat velké změny?

Zásadní změna je jediná, a to že odešel Kuba Plšek. To ostatní jsou spíš pohyby v médiích. My v této fázi nemáme zájem nikoho uvolňovat a nabídky, které dorazily, nejsou takové, abychom je byli ochotní akceptovat.

Zejména Václav Jemelka dal v médiích najevo, že by chtěl do kazašského Kajratu odejít a že s ním klub nejedná fér. Jak se na to díváte?

Vašek si postěžoval, ale já k tomu řeknu jen to, že to není z jeho hlavy. To je všechno.

Nepustíte ho tedy?

Pořád slyšíme, že je to nabídka, která už nikdy nepřijde. Kajrat naši představu, o které jsme schopni zasednout a jednat, zná po celou dobu. Nechceme, aby během jednoho okna odešli dva nebo tři hráči.

Údajně jste mu odchod měli slíbit.

Jestli někdo může říct, že měl něco slíbeno, tak to byl Kuba Plšek. Byla tady nabídka v létě. Mimochodem ta aktuální nabídka byla stejná jako v létě, i když jsem si přečetl něco jiného. Ale od léta to bylo postavené tak, že pokud se domluví, tak může jít. Už během podzimu dal několikrát najevo, že chce odejít. Když zlomíte tu hranu a nepustíte ho, tak je to potom kontraproduktivní.

Nebojíte se, že se to může právě v případě Jemelky stát?

Nemám strach, protože Vašek má smlouvu do léta 2022. A délka kontraktu je další součást ceny hráče. Ve chvíli, kdy by mu končila smlouva za rok a půl a na stole byla jediná nabídka, tak vím, že ji musím zvážit, protože za půl roku už by byla jedině menší. Ale u Vaška nemusíme spěchat. Půl roku nebo rok tady může normálně být.

Je těžké najít tu pomyslnou hranu, kdy hráče pustit a kdy ne?

Nikdy to spravedlivé. Stejně tak jako není spravedlivé, že někdo má takovou smlouvu a jiný hráč takovou. Každý ji uzavírá v různých obdobích. Někdo je odchovanec, někdo přijde odjinud. Jednou prostě nabídku odmítnete, příště může přijít lepší, ale samozřejmě také horší. Tak to je. Teď jsou třeba nabídky paradoxně lepší, než když jsme udělali v lize čtvrté místo a šli do předkola Evropské ligy. V tu dobu žádné konkrétní nepřišly. I taková je někdy fotbal a život. Proto když někdo tvrdí, že nabídka, jakou má teď, už určitě nikdy nepřijde, já tvrdím, že to není pravda.

Ještě jeden transfer byste ale přece jen v zimě udělat mohli. Brankář Radek Vítek má nakročeno do Manchesteru United. Jak to vypadá?

Tento týden bychom to mohli uzavřít. Je to pro nás zajímavé, nejen samotný přestup, ale i z hlediska prezentace olomouckého fotbalu. Máme tu i další šikovné kluky jako Šípa a Daňka, i když je rozdíl mezi brankářem a hráčem do pole. Takže proč to neudělat. Myslím, že je dobře pro reputaci výchovy hráčů, když třeba rodiče vidí, že ze Sigmy Olomouc se může chlapec dostat do klubu jako Manchester United.

Jak složité bylo udržet trenéra Látala, o kterého byl zájem v Polsku?

To bylo docela jednoduché. Má tady rok a půl smlouvu a my jsme ho nechtěli uvolňovat. Byť jste na něj kritičtí. Ale musíme bojovat.

Trenér by si přál minimálně jednu posilu do základní sestavy. Nejlépe do útoku. Souhlasíte s tím?

Cítíme, kde nás tlačí bota. U Martina Nešpora je stále zdravotní problém. Trvá to už dva nebo tři měsíce a nijak se to nehýbe. Udělali jsme pro to opravdu hodně a hlavně Martin sám udělal maximum, ale zatím se nám nedaří to jeho zranění vyřešit podle představ. S hráčem do základní sestavy je to těžké. Víme, koho chceme, budeme sondovat. Něco už proběhlo, ale třeba to nebylo v našich ekonomických možnostech, nebo jsme cítili, že to není hráč, který by nám tolik pomohl. A nechci slibovat, že někdo přijde, aby se pak neustále řešilo, že pořád nikoho nemáme. Uvidíme. Na druhou stranu momentálně máme trenéra, který dává příležitost mladým hráčům a my s nimi chceme dál pracovat.

Je to od vás apel na trenéra, aby mladé do mužstva tlačil?

Já jako funkcionář budu vždycky chtít, aby naskakovali mladí hráči a ukazovali se. Ale protože jsem taky trénoval, tak vím, že to není zase tak jednoduché, jak si leckdo představuje. Trenér má zodpovědnost za výsledky mužstva. A nepamatuji si, aby se nějaké mužstvo dostalo do tak komfortní situace, kdy by si řeklo: Teď budeme hrát jen s mladými. Ve chvíli, kdy se do té komfortní situace dostanete, tak z toho logicky chcete vytěžit co nejvíc. Musíte neustále hledat vyváženost.

Můžete si vlastně dovolit nějaký nákup?

Když prodáte, tak si můžete někoho dovolit. Ale taky si samozřejmě musíte vyhodnotit za kolik a jestli to má cenu, nebo ne. Myslím si, že kádr početní šířku i kvalitu má. Můžeme se bavit o hrotovém útočníkovi. Ale o tom se baví sedmdesát procent klubů v lize, že by chtělo kvalitnějšího hrotového útočníka. Jinak je náš kádr konsolidovaný a není třeba do něj sahat.

Trenér přitom mluvil na konci podzimu o radikálním řezu. To se uklidnilo?

Já vím, o čem mluvil. Myšlenka na určitou změnu tady je, ale to není záležitost jednoho transferního okna. To je na dva nebo tři roky. Najednou to předělat nejde.

Ladislav Minář o …

O ISMARU TANDIROVI.

„Na 99 procent půjde hostovat na Slovensko (FK Pohronie – pozn. red.). Potřebuje se dostat do herního zatížení. Celkově to jeho působení tady vidím jako nešťastné. Nemůžeme vlastně ani říct, jestli má na to hrát českou ligu, protože jsme ho ani pořádně neviděli.“

O VÁCLAVU PILAŘOVI.

„Žádnou nabídku jsme nedostali. Pořád jsou čtyři varianty, které mohou nastat. Buď přestoupí, půjde hostovat a někdo k nám přijde na výměnu, bude s béčkem, nebo bude s áčkem. Byly dovolené. V hlavách může být už všechno jinak než na začátku.“

O NÁHRADĚ ZA PLŠKA.

„Věděli jsme, že s Kubou se táhlo už od léta, takže už na podzim jsme přivedli Pabla. Je to trošičku jiný hráč, ale na stejný post. Na začátku dostal prostor, pak hrál na pozici, kde možná nemohl odvést své maximum. Takže myslím, že náhradu máme.“