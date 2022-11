Je to splněný sen, užil jsem si to. Ještě na domácím stadionu. Byl to neuvěřitelný a nepopsatelný pocit. Na prostředí jsem zvyklý, hraji tady celý život, takže mi určitě pomohlo

Chytil jako Bican: Byl jsem dojatý. Na zápisné si po hattricku asi půjčím

Do zápasu jste šel za stavu 4:0.

Kluci to rozhodli v prvním poločase, Mojmír exceloval. Strašně mu to přeji, známe se odmala. Jak jsme nastoupili, tak jsme ještě chtěli dát góly, ale už to nešlo. Jsem rád, že jsme i ten druhý poločas nakonec vyhráli a mohl jsem si užít oslavu přímo na hřišti.

Měl jste potom plný telefon zpráv?

Milion gratulací a všichni byli rádi. Je to pro mě závazek makat na sobě, abych se do nominace znovu dostal.

