V zimě Mojmír Chytil zůstal v Sigmě, v létě odešel za menší peníze. Sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář to schytával, ale jak sám říká, věděl, proč se tak rozhodl. Nyní jako každé přestupové okno řešil další příchody i odchody. Prozradil, proč v týmu končí Lukáš Greššák, proč dostal Radim Breite smlouvu do 37 let či proč nemá Sigma opci na Jana Fortelného, ale Slavia má možnost odkupu Františka Matyse.

SK Sigma Olomouc - Vyškov. Ladislav Minář | Foto: Deník/VLP Externista

Jste spokojený, jak jste poskládal tým?

To vždycky ukáže až soutěž. Snažili jsme se nahradit kluky, kteří odešli. Hlavně, aby byli hráči zdraví. Minulou sezonu jsme měli hrozně moc zraněných ať už v áčku, nebo béčku. Tam nastal velký problém.

Jak složité bylo získat Lukáše Juliše?

Když je ten chlapec v zahraničí, tak pak už má v hlavě jen zahraničí. Museli jsme počkat, jestli mu nepřijde nějaká nabídka ze zahraničí, která by se mu líbila a dávala smysl. V kontaktu jsme byli docela dlouho. Nějaké nabídky měl. Nakonec asi rozhodlo, že v našem prostředí byl a že to venku není zase tak jednoduché. Vstupují do toho i děti, rodina, jazyková bariéra a vyhodnotil si, že je pro něj přesun do Olomouce nejzajímavější.

Slavia má na nadějného obránce Matyse zpětný odkup. Bez něj to nešlo?

Šlo, ale nezaplatili bychom to. Udělali jsme to rozumově, abychom nemuseli investovat a kdyby vyskočil, může si ho Slavia za rozumnou částku vzít. Není to nic neobvyklého. Sparta i Slavia to tak s některými hráči dělají. Tím, že máme béčko ve druhé lize, nám to dává smysl. Chviličku mu bude trvat než ukáže, jestli je ligový.

Jan Fortelný znovu hostuje ze Sparty bez opce na přestup. Proč?

Řešili jsme transfer podobnou cestou jako u Matyse, ale se Spartou bychom to nedokázali sladit v číslech. Matys je mladý, tam byla jiná čísla, pro nás lehce řešitelná. Forty tady chtěl být, Sparta se s ním znovu dokázala domluvit na prodloužení smlouvy. Nebyl nachystaný ve Spartě prodloužit smlouvu, ale tím, že vztahy s ní jsou slušné, tak prodloužil a udělali jsme klasické hostování. Co bude za rok, uvidíme.

Testovaný nigerijský útočník Yunusa Muritala má přinést fyzickou sílu, jak teď bývá trendem?

Není zase tak robustní. Je to cesta jako Dele. Byl v Lotyšsku, na Maltě. Chceme se na něj podívat aspoň deset dní, jak reaguje v jiném tréninkovém procesu, prostředí. Kdybychom cítili, že je na tom fotbalově dobře, ale má kondiční nedostatky, dali bychom i půl roku na adaptaci v béčku. Sehnat dneska útočníka je těžké.

Obránce Vojtěch Křišťál dorazí z Jihlavy až po konci smlouvy (1. července). Mrzí vás šprajc s Jihlavou?

To je věc klubu. S Lukášem Vaculíkem jsme se o tom bavili. Kdyby ho prostě odstavili, že pro něj není perspektivní, když neprodloužil smlouvu, tak ať ho nechají do 30. června, když by to takhle chtěli udělat. Ale když už hrál, přijde mi to divné.

Není to škoda?

Je.

I s nedalekým Prostějovem jste se nedohodli na přestupu Kušeje. Představoval byste si lepší spolupráci, nebo to je zkrátka obchod?

Nechci se do toho znovu pouštět. Co se týče Vojty, Jihlava dostala v lednu dobrou nabídku. S panem Vaculíkem jsem měl vždy dobré vztahy. Ani jsem nechtěl přemýšlet tak, že přijde po sezoně zadarmo. Chvátal měl zraněné rameno, dávalo by nám to smysl. Prostě to nešlo udělat. Není tam problém Sigma Olomouc vs Jihlava. To je věc hráče, agentury a Jihlavy. Neudělali jsme obchod, to se může stát. Nám skončilo hodně kluků a neumím si představit, že bych reagoval podobně. Smlouvu jsme nabídli Vaněčkovi, Greššákovi i Poulolovi. Sice v jiných podmínkách v návaznosti na to, kolik toho odehráli, ale taky řekli, že ne. Tak proboha běž jinam, je to fotbal.

O zkušeného Lukáše Greššáka trenéři hodně stáli. Nešlo se s ním dohodnout?

Šlo, kdybych mu dal stejné podmínky, ale to už nešlo. Lukáš tady byl čtyři roky, to je nějakých 135 zápasů a nastoupil do sedmdesáti. A to se nebavme, že v základu. Ano, do kabiny je bezvadný, ale často ho trápí zranění. Chceme ho tady mít, ale jiný model: Pojď níž, dostaneš se zpátky, ale musíš odehrát určitý počet utkání. Do konce června bude trénovat s námi, protože ještě nic nemá.

Už vás neštve, že vám těsně uteklo čtvrté místo a předkolo Konferenční ligy?

Udělali jsme pro to maximum. Chtěli jsme být v šestce, ještě jsme tam nebyli v novém systému ligy. I proto jsme nepustili Chytila. Samozřejmě s jídlem roste chuť, ale to bychom museli mít stabilnější výkony. Prostě nejde čtrnáctkrát, nebo kolikrát, ze sedmnácti kol prohrávat 0:1. Nevím, jestli by i Barcelona zvládla všechno otáčet. Jestli chcete hrát do čtvrtého místa, musíte mít výkony sakra vyrovnanější. A Bohemka je měla. Letos si to opravdu zasloužila. Byť bychom tam chtěli být všichni, nemyslím si, že by jí to někdo nepřál. Opravdu si to zasloužila.

Když jste neprodal Chytila do Slavie už v zimě, od části fanoušků Sigmy jste to schytal, že klub přišel o miliony. Jak se na to těžké rozhodnutí díváte zpětně?

Nebylo to jednoduché. Ale když jsem se tak rozhodl, musím vědět, že ty peníze umím nahradit. Nahradil jsem je. Když někdo řekne, že se mám chovat jak správný hospodář, tak ten rozdíl jsem vyřešil. Podařilo se mi sehnat peníze. Ale kdybychom tehdy měli možnost sehnat útočníka, tak jsme to udělali v lednu.

Možná to vyzní nekorektně vůči vašim brankářům, ale nepamatuji sezonu, kdy by v Sigmě udělali tolik fatálních chyb. Tyto body hodně chyběly.

Jo, já jim to řekl. Mají máslo na hlavě, nepovedlo se nám to, ale nehrají to jen brankáři. Chyby udělali všichni, ale tohle se sešlo v určitém období a byť jsme udělali změnu, dostali jsme i kuriózní góly. Ale to neznamená, že kluci nejsou šikovní gólmani.

Říkáte, že s jídlem roste chuť, takže znovu chcete útočit na poháry?

V kabině jsem hráčům řekl, že v šestce se mi líbilo, že jsme hráli slušné zápasy, byla tady dobrá atmosféra, neztratili jsme se a divák si to zaslouží. Zase bychom se měli snažit být v šestce. Ale pozor, musíme si taky říct, že v šestce nebyla mužstva, která by tam normálně patřila. Minimálně další dva kluby půjdou po šestce, protože by tam asi měly být. Letos to bylo jednodušší, než to bude v nové sezoně.

Máte na papíře teď nejsilnější kádr za poslední dobu?

Nevím. Kádr je slušný, ale napřed musíme něco uhrát. Snaha byla, abychom z osmdesáti procent udrželi kvalitu, proto jsme prodloužili starší hráče. Čekal jsem, že už dneska budeme mít z béčka posunuté čtyři kluky, ale trošku nám to zastagnovalo. Ještě třeba rok budou potřebovat. Čekali jsme, že si vezmeme třeba stopera, ale nakonec jsme si vzali ze Slavie mladého Matyse.

Kapitán Radim Breite dostal smlouvu do jeho sedmatřiceti. Byla to jedna z vašich priorit?

U něho je to trošku specifické. Má to domů asi 400 kilometrů. Chtěl jsem prodloužit o rok, on se na to dívá z pozice rodiny a dětí do školky jinak. Aby mu to dávalo smysl, potřeboval o rok víc. To neznamená, že se to musí dodržet, když nebude výkonnost. Jinak všichni prodlužovali za stejných podmínek. Jen mladým hráčům jsme přidávali, protože to bylo na místě.

Celá liga shání ještě křídla. Co vy?

Já bych chtěl čtyři hráče, ale nemůžu si to dovolit. Když čtu Baník, že dá čtyři pryč a další přivede, taky by se mi to líbilo. Ale my na to nemáme.

Spousta hráčů, kteří přišli do Sigmy v minulosti, se rychle zranili. Řešili jste, aby to bylo u Juliše jinak?

Jo. Už jsme se o tom s trenéry bavili. Nevím, jaký byl na Ibize tréninkový proces, bylo tam hodně fotbalových kluků, samé patičky. Vždycky jsem z toho trošku vedle. Přijde nový hráč a řekne: Tam jsme tak netrénovali. Nerozumím tomu. Přece jsou ligoví hráči a všude musí trénovat na úrovni první ligy. Nemůžeme ligového hráče první tři měsíce dotrénovat, to se mi nechce ani věřit.

Nedělá vám obavy ploténka Antonína Růska?

Jde na kontrolní resonanci, která nám napoví, co dál. Některým lidem se zdá, že se léčí dlouho. Spíš jde o to, jestli ploténka bude vsazená, nebo ne. Pokud nebude, byl by to problém. Museli bychom to asi minimálně na celý půlrok zabalit. A to by byl velký problém. Zase by nám chyběl jeden hráč do špice, nebo pod hrot. Musíme si přát, aby to bylo dobré.

Juliš je jiný typ než Chytil. Změní se herní tvář Sigmy?

Ani noví stopeři nebyli jak Jemelka. Vždycky se řekne: Musíme nahradit. Ale jak nahradit? Každý je nějaký. Taky nikdo nenahradí Hložka ve Spartě. Julda je jiný, ale jsem přesvědčený, že s Tondou by jim to mohlo sedět, ale Toník má zatím zdravotní problémy.