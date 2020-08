Jednadvacetiletý talent si chce vybojovat místo v základní sestavě a ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE proniknout do světa mužského fotbalu.

„Budu se snažit na sto dvacet procent probojovat do základu. Když by to třeba nebylo hned ze začátku, tak se budu snažit postupně zlepšovat v tréninku,“ říká.

Jak jste spokojen s prvními přípravnými zápasy v novém dresu proti Uničovu (1:1) a Otrokovicím (6:0)?

Splnilo to účel, kondičně jsme si to odjezdili. Prakticky celý týden byl hodně náročný, měli jsme jej zaměřený na kondici. Uničov byl kvalitní soupeř, měli jsme šance, mohli jsme dát góly. S Otrokovicemi se nám to už povedlo potvrdit brankami a výsledek tomu odpovídal. Odvedli jsme to, co jsme měli.

Je tahle letní příprava zatím náročnější, než na co jste zvyklý?

Proti tomu, co jsme měli dřív, je to asi trochu náročnější. Je to asi dáno tím, že je kratší doba, takže jsme do toho museli šlápnout od začátku. Ale nebylo to nic, co by se nedalo vydržet. Jsme rádi, že to máme za sebou a můžeme pokračovat dál.

O vašem příchodu ze Sigmy do Prostějova se mluvilo už v zimě. Co rozhodlo, že to nyní již dopadlo?

Asi nás chtějí pouštět, abychom už začali hrát mužský fotbal. Abychom se dostali mezi muže a pak se popřípadě mohli zapojit do vyšší soutěže.

Ze Sigmy s vámi dorazili i Jakub Matoušek a Štěpán Langer. Je pro vás Prostějov ideální mezistupeň v kariéře?

Je to pro nás super, z Olomouce je to kousek a hlavně je to druhá liga, což už je jen stupínek pod nejvyšší soutěží. Na rozehrání a proniknutí do mužského fotbalu je to nejideálnější, co pro nás může být.

Bude to velký rozdíl oproti Moravskoslezské fotbalové lize?

Určitě ano, ještě nevím, co od toho mám pořádně čekat, ale zase to bude asi o level, možná o dva výš, než třetí liga, kterou jsme hráli.

Je tady hodně mladých hráčů. Je to pro vás příjemné?

Jo, je to pro nás fajn, jako parta jsme si sedli. Jsou tam ale i starší kluci, kteří se nás do toho snaží zapojit a jsem rád, že nás celkem berou. Myslím, že si jako kolektiv sedneme.

Z Prostějova odešel kreativní záložník Koudelka a někdo ho musí nahradit. Vezmete na sebe zodpovědnost?

Rád bych. Bylo by to fajn, kdybych mohl plnit to, co Koudy (usmívá se). Kdyby si to sedlo a hrál bych, tak by to bylo super!

Je pro vás hlavní výzvou prosadit se do základní sestavy?

Rozhodně, o tom se nemusíme bavit. Budu se snažit na sto dvacet procent probojovat do základu. Když by to třeba nebylo hned ze začátku, tak se budu snažit postupně zlepšovat v tréninku.

Jak se vám pracuje pod trenérem Pavlem Šustrem?

Je to trošku jiný styl, chce hrát hodně fotbal, abychom byli silní na balonu. Chce po nás, abychom se hodně snažili kombinovat. Jsem zvědavý, jaké to bude.

Kouč je náročný, ale občas atmosféru odlehčí i nějakým vtipem, že?

Přesně tak, je to dobrý trenér (usmívá se). Je přísný, ale umí to i odlehčit.