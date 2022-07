Bylo to celkem vyrovnané utkání. V prvním poločase jsme tam měli náznaky šancí, ale bohužel jsme je nedohráli. Celkově to bylo bez extra velkých šancí. Hrálo se po vápno. My jsme chvíli drželi balon, chvíli soupeř. Klasický druholigový zápas. Bylo to o jednom gólu, který se nám nepodařilo dát, protože jsme neměli kvalitu.

Hrála roli únava z přípravy?

Myslím, že ne. Dva dny před zápasem už jsme měli, nechci říct volnější, ale nebylo to tak náročné, jak minule. Na zápas jsme byli odpočatí. Hráli jsme devadesát minut, naopak soupeř na nás protočil dvě jedenáctky. To se mohlo v závěru trošku prokázat, že měli trošku více sil. Ale doteď ta příprava náročná, což je dobře, protože z toho máme čerpat celou sezonu. To musí být a patří to k tomu.

Sigma hrála s Prostějovem bez branek. Nasadila spíše béčko

Cítili jste, že vám proti čerstvějším hráčům dochází síly?

Trošku to tam určitě bylo. Ale já osobně jsem se cítil lépe než minulý zápas, protože to jsme byli v té největší únavě. Teď už to bude fyzicky jenom lepší a lepší.

S tím přijde i kvalita?

(Smích). Doufám, protože té kvality tam proti Prostějovu moc nebylo a věřím, že to přijde.