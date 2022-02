Jsem za to strašně rád, popravdě jsem takový vývoj vůbec nečekal, protože jsem byl smířený s tím, že jsem v béčku. Ale samozřejmě jsem jsem se snažil na sebe upoutat pozornost, protože vím, že vedení i všichni trenéři se na nás chodili dívat, takže jsem se snažil, co to šlo. V duchu jsem doufal, že by šance mohla přijít. Potom se kluci zranili, což nikomu nepřeji, ale k mému štěstí přišla příležitost a díky Bohu jsem ji využil, mám šanci bojovat o základní sestavu a naskakovat alespoň na pár minut. Jsem mile překvapený, užívám si každý trénink i zápas a snažím se týmu co nejvíce pomoct.

Když se vrátíme zpět, byl jste na hostování v Prostějově, první zápase jste hrál, ale pak se to zlomilo, proč?

Ze začátku to bylo hodně o tom, že jsme měli nový tým, trenér rotoval sestavou, hledala se ideální jedenáctka. Hrála jedna jedenáctka, potom tři hráče protočil, pak hrál zase někdo jiný a já jsem v době, kdy se začala sestava ustálovat, dostal červenou kartu, vypadl jsem z toho, klukům se začalo dařit, vyhrávalo se a potom už to byl rozjetý vlak, který bylo těžké chytit. Šance byly, ale trenér věřil hráčům, které tam dával a bohužel pro mě no.

Vy z Prostějova pocházíte, mrzí o to víc, že jste se nedokázal prosadit?

Mrzí mě to dost, nejen kvůli tomu, že z tama pocházím, ale kvůli tomu, že to byla šance prosadit se ve druhé lize a upoutat na sebe pozornost. Jezdili se na nás dívat z vedení Olomouce a třeba bych měl v létě jinou startovací čáru a zůstal bych v áčku už v létě, kdybych se více prosadil a hrál více zápasu. Myslím ale, že mi to v Prostějově hrozně pomohlo. Byla to moje první sezona mezi muži, ty tréninky a všechno…

Myslíte startovací pozici jako například Jakub Matoušek, kterému se v Prostějově náramně dařilo?

Tak nějak. Kdybych toho odehrál víc, připsal si gól, asistenci, tak by se na mě třeba nahlíželo jinak, než se nahlíželo teď.

Co vám dal trenér Pavel Šustr?

Dal mi toho strašně moc. Byl hodně náročný. Posunul nás, co se týče kondice a také mi dal celkem dost do taktity, protože to bylo jiné, než na co jsem byl zvyklý celou dobu v Sigmě, protože měl jiný pohled na fotbal.

Navíc jste byl v Prostějově v době, kdy třetí liga byla zastavená, bylo určitě plus, že jste mohl trénovat a naskakovat do zápasů.

Jo, to určitě. Kdybych zůstal v béčku, tak kluci měli jen tréninky a trénovat bez zápasů vás po nějaké době přestane bavit, když nemáte vidinu zápasů. Za to jsem strašně rád. Navíc jsme měli v Prostějově kvalitní tým, takže tréninky byly náročné a když jsme měli hru, tak to odpovídalo té kvalitě druhé ligy a bylo to lepší než některé zápasy v MSFL.

V létě jste se vrátil do přípravy Sigmy, ale do áčka to nevyšlo, proč?

V přípravě jsem se cítil super, zájem byl, ale také tam bylo spoustu hráčů, kteří byli přede mnou - Greššo (Lukáš Greššák, pozn. red.), Radim Breite, Sedlo (Jan Sedlák, pozn. red.). Měli větší zkušenosti, více odehraných zápasů v první a druhé lize. Trenéři říkali, že nás budou sledovat, že jsou s námi hodně spokojeni, že by si nás i nechali, ale že je tam strašně moc hráčů, my mladí bychom se tolik nezapojovali do zápasů, což by byla pro nás strašná škoda. Nabízeli nám různá hostování a někteří kluci šli, třeba Mojma Chytil a Jirka Sláma do Pardubic, jenomže já jsem se rozhodl zůstat v Olomouci.

Měl jste nějaké nabídky na hostování?

Z druhé ligy vyloženě ne. Řešil jsem to s manažerem, nic na blízku nebylo. Vracet se do Prostějova nemělo smysl, protože jsem tam toho moc neodehrál, navíc na můj post přišel Petr Jiráček, takže by bylo těžké se prosadit. Měl jsem nabídky ze Slovenska. Volal mi trenér Šustr, který mě měl v Prostějově a říkal, že by mě chtěl vyzkoušet do Senice do první ligy a také nám nabízeli Sereď, což je také první liga, že tam shání hráče. Ale já jsem se skrz dálku rozhodl zůstat v Olomouci.

Zůstat jste chtěl kvůli škole?

Ano, studuji Univerzitu Palackého v Olomouci, obor Ochrana obyvatelstva. Když to vystuduji, můžu se pohybovat v integrovaných záchranných složkách, jako jsou hasiči, polici, vojáci. Měl bych lepší startovní pozici, že bych nezačínal od nuly, ale mohl se pohybovat ve vyšších pozicích. Zbývá mi poslední rok studia, jsem ve třeťáku a v létě bych měl dělat státnice, i když to asi nezvládnu a budu muset prodlužovat vzhledem k tomu, jak se to teď povedlo.

To musíte být opravdu rád, že jste se rozhodl zůstat v béčku.

To fakt jsem, že jsem se takhle rozhodl. Ukázalo se to nakonec jako jedno z nejlepších rozhodnutí, co jsem mohl udělat.

Jak se vám daří kloubit školu a profesionální fotbal?

S ligovým fotbalem je to strašně těžké, protože máme tréninky každý den dopoledne. Jsme na stadionu třeba od devíti do dvou odpoledne. Je to fakt náročné a většinu školy mám dopoledne, protože jsem si to dělal, že v béčku jsme měli tréninky odpoledne, třeba v jednu, tak jsem si všechny hodiny dal dopoledne, abych všechno stíhal. Ale teď se to změnilo, dopoledne chodím na tréninky a do školy moc nestíhám. Naštěstí tam mám hodně kamarádů, co mi pomáhají.

Jiří Spáčil



Věk: 22

Post: Záložník

Kariéra: SK Sigma Olomouc, 1. SK Prostějov (hostování), SK Sigma Olomouc

Debut v lize: 2. října 2021 Bohemians 1905 – SK Sigma Olomouc 2:0 (odehrál 16 minut)

Bilance 2021/22:

F:L - 6 zápasů/0 gólů/2 asistence/ 390 minut

MSFL - 15/5/6/1334

Bilance 2020/21 (Prostějov):

F:NL - 23/0/0/920

MOL Cup - 1/0/0/90

O individuálním plánu jste neuvažoval?

Mám zařízený individuální plán, ale je to o domluvě s profesory, protože někdo mi vyjde vstříc víc, někdo míň. Takže záleží, kdo je jaká osobnost a jak moc je schopný mi pomoct.

Neříkají vám někteří profesoři, že vás uvolní, jen pokud vyhrajete?

To ne, ale oni si celkově na té škole dělají srandu z fotbalistů, nevím proč. Ve všech sportech, ať už je to házená, basket, volejbal, tak si nás dobírají. Říkají například, kdyby byl basketbal jednoduchý, jmenoval by se fotbal a takové srandičky.

Kdy jste začal cítit větší zájem z áčka, že byste mohl naskočit?

Jak se zranili kluci a přicházely výpadky. Věděl jsem že áčko trénuje třeba ve dvanácti, třinácti hráčích, tak jsem začal cítit šanci, protože v béčku se mi dařilo, dával jsem dost gólů ze své pozice a předváděl slušné výkony. Cítil jsem, že by to mohlo přijít, snažil jsem se ještě přidat a upoutat na sebe víc pozornost. Díky Bohu si toho všimli.

Vy jste naskočil do prvního ligového zápasu v kariéře na stadionu Bohemians.

Přišlo to náhle, vůbec jsem to tehdy nečekal. Dozvěděl jsem se teprve ve čtvrtek na testech na covid, že v pátek mám jít s áčkem na trénink a v sobotu pojedu také na zápas. Přišlo to jako blesk z nebe, protože jsem se celý týden připravoval na zápas s béčkem.

Jaký byl první ligový start?

Úžasný pocit. Kvůli tomu to děláme, obětoval jsem sedmnáct let života, abych se do ligy dostal. Ještě k tomu v Ďolíčku, kde byli ti fanoušci. Moc jsem si to užil.

Jste rád, že jste ještě na hřišti stihl nasát ligovou atmosféru s lidmi na tribuně?

Jo, to je právě to, co tomu fotbalu nyní škodí, že na tribunu můžou diváci jen v omezeném počtu. Vždycky se hraje před lidmi lépe, když je plný stadion, skandují, fandí. Má to potom jiný náboj, než když je prázdná tribuna a nikdo nás nepodporuje. Je to škoda

Jaký to byl skok oproti třetí lize?

Nebyl to zase až takový rozdíl, co se týče soubojů a tak, ale hrozný rozdíl v kvalitě - v rychlosti, pracování s míčem, dohrávání situací. Ve třetí lize jsme si mohli dovolit udělat tři, čtyři chyby, které soupeř nepotrestal, potom jsme dali dva góly a zápas zvládli. Jenže v lize je to o jedné drobné chybě a soupeř nás hned vytrestal.

Neměl jste s tou rychlostí zpočátku problém?

Neměl jsem ten pocit. Věděl jsem, že to bude rychlejší, měl jsem to v hlavě a snažil jsem se všechno dělat co nejrychleji. Hodně mi pomohlo i to, že jsem předtím chodil s áčkem na trénink, adaptoval se, protože i na tréninku se do toho člověk dostane.

V Ďolíčku jste ale prohráli 0:2, zkazilo vám to váš úvodní start?

Samozřejmě, že mi jej to zkazilo, bylo by lepší, kdyby se vyhrálo a já si připsal první start. Byla by lepší atmosféra a víc bych si to užil. Porážkou to trošku zhořklo, ale budu si ten moment pamatovat do konce života.

Prosadit se v áčku, postup béčka a dokončit školu. Je to váš ideální scénář pro tento rok?

(Úsměv). Takhle by to bylo nejlepší. Přeju si to, ale vždycky najde něco, co se nestane.

Co z toho je pro vás nejdůležitější?

Určitě prosadit se v áčku. Dělám to celý život, proto jsem tady a kdyby se to nepovedlo, tak by všechno úsilí přišlo vniveč. Samozřejmě také postoupit s béčkem. To by hodně pomohlo i nám, kdybychom byli v širším kádru, tak je lepší hrát druhou ligu než třetí. Ale samozřejmě i škola by byla dobrá, ale nejvíc bych se chtěl prosadit v lize.

Takže školu byste ještě klidně o chvíli odsunul?

Dá se říct, že jo, ale to nesmí vědět mamka (smích).

Přesto, prosadit se bude náročné, protože konkurence je stále stejná jako v létě.

Bude to hodně těžké, kluci mají obrovskou kvalitu, jsou to kvalitní hráči, kteří toho mají spoustu za sebou. Nezbývá mi nic jiného, než makat a ukázat trenérům, že jsem na stejné úrovni a třeba i někdy na vyšší, když se mi bude dařit.

Kdybyste se prosadil a béčko postoupilo, nemrzelo by, že by oslavy úplně tak nebyly o vás?

Ne, to určitě ne. Přišli bychom si to s kluky vychutnat i tak, ale myslím, že do toho budeme zasahovat i tak, když třeba budeme mít menší vytížení. I v průběhu sezony bylo béčko s áčkem hodně propojené a oslavy by byly v pohodě.