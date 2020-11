Na sobotní domácí bitvu s Karvinou už fanoušci kvůli koronavirovým opatřením zase nesmějí. Ale hlavně, že se hraje!

Oba týmy mají za sebou po sedmi kolech vynikající start. Sigma je čtvrtá a 14 bodů během úvodních sedmi zápasů zapsala naposledy v sezoně 2017/18, kdy pod vedením Václava Jílka nakonec došla až do pohárové Evropy.

Poslední remíza před reprezentační přestávkou na Slovácku oku diváka rozhodně nelahodila, ale bod z venku se počítá. Důležité teď pro tým trenéra Radoslava Látala bude navázat zase plným ziskem doma.

„Po reprezentační přestávce nás čeká velký zápřah až do Vánoc. Během pauzy jsme se hodně věnovali nácvikům, ale i síle, dynamice, kondici. V podobě Karviné nás čeká těžký soupeř, který hraje výborně venku. Bude to náročné, ale chceme uspět,“ řekl před utkáním jeho asistent.

Karviná zažívá dokonce nejlepší start do sezony ve své historii. Aktuálně je v tabulce na sedmém místě. Stejně jako Sigmě jí jedinou porážku připravila pražská Sparta. Poslední dva zápasy slezský celek vyhrál, byť triumfy v Brně a naposledy nad pražskými Bohemians dělil měsíc.

„Jsme za to rádi. V Olomouci nás čeká zajímavý zápas. Sigma má výhodu domácího prostředí, ale hraje se bez diváků. Vidím to 50 na 50, určitě tam nejedeme na výlet,“ řekl pro klubový web trenér Karviné Juraj Jarábek.

Tomu se podařilo spolu s managementem sestavit velmi zajímavý výběr.

Šmrnc mu dodává třeba mladý křídelník Tomáš Ostrák. Fotbalista, který má smlouvu v německém Kölnu a naposledy hrál rakouskou ligu za Hartberg, zaujal v úvodu ligy natolik, že se probojoval i do reprezentačního týmu do 21 let, se kterým mohl slavit postup na mistrovství Evropy.

V Brně dal svůj premiérový ligový gól. V počtu úspěšných driblinků je dokonce nejlepším hráčem celé ligy.

„V Karviné se mi hraje velmi dobře, rozumíme si. Kluci jsou fajn. Mám pocit, že se nám hodně zlepšuje rozehrákva, ale chceme se dál zlepšovat v ofenzivě i defenzivě,“ řekl Ostrák po zápase s Brnem.

Další důležitou postavou týmu je Michal Papadopulos. Zkušený pětatřicetiletý forvard, nasbíral zatím dva góly a dvě nahrávky. Teoreticky mohl stát i na opačné straně. Před minulou sezonou jej do Sigmy lákal trenér Látal, který jej dobře znal ze společného působení v Gliwicích. „Už jsem dal ale slovo Koroně Kielce. Jsem takový, že když něco slíbím, tak to dodržím. Trenér to pochopil,“ uvedl Papadopulos v rozhovoru pro Sport.

„Michala znám z Baníku i Polska, je to poctivý borec. Hodně Karviné pomohl. Hrají na něj, nahoře udrží hodně míčů,“ chválil Neček, který bere zápas s Karvinou hodně prestižně.

„Mám tam rodinu. Je tam Martin Šindelář. Budu muset asi něco vypsat,“ připomněl Neček exolomouckého stopera a svého synovce.

Karviná, tedy přesněji konkrétně MFK, v lize Sigmu nikdy neporazila. Ze sedmi zápasů Hanáci Sigma vyhrála čtyřikrát. Naposledy v létě ve skupině o záchranu 3:1 díky dvěma brankám Lukáše Juliše.

Sobotní utkání má výkop v 16 hodin.

SK SIGMA OLOMOUC - MFK KARVINÁ

Výkop: sobota 21. listopadu, 16:00.

Rozhodčí: Marek – Dobrovolný, Matoušek – Zelinka (video).

Bilance: 7 4-3-0 17:11.

Předpokládané sestavy:

Sigma: Mandous – Hála, Hubník, Beneš, Zmrzlý – Greššák, Breite – Pablo, Houska, Falta – Nešpor. Trenér: Radoslav Látal

Karviná: Bolek – Ndefe, Santos, Šindelář, Twardzik – Mikuš, Herc, Qose, Bartošák – Ostrák – Papadopulos. Trenér: Juraj Jarábek.