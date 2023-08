Fotbalisté Sigmy Olomouc se představí v 5. kole FORTUNA:LIGY na hřišti Viktorie Plzeň. V souboji domácího čtvrtého týmu tabulky se třetím budou chtít prodloužit sérii výher na čtyři zápasy.

SK Sigma Olomouc - FC Viktoria Plzeň, Jakub Pokorný | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Je to třetí těžké venkovní utkání od začátku ligy. Sparta, Slovácko i Plzeň jsou česká špička. Bude to náročná prověrka. Já chci, abychom obstáli herně a ukázali, že jsme schopní hrát s Plzní vyrovnaný zápas. Na Spartě byly nějaké úseky, ale nebyli jsme konkurenceschopní celých 90 minut, na Slovácku jsme to zvládli jen výsledkově. V Plzni chceme plnohodnotný výkon a pak to, myslím, může být atraktivní utkání. Naše mužstvo je posíleno třemi vítězstvími a věřím, že to ukážeme,“ hlásí trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek.

V nadstavbě uplynulé sezony ukončila Sigma dlouholeté čekání na výhru v Plzni. Povedlo se jí to po více než jedenácti letech. Obrat z 0:1 na 3:1 řídili brankami Dele, Navrátil a vlastní gól si dal plzeňský Sýkora, který bude domácím pravděpodobně chybět stejně jako Pernica, Havel, Čihák a otazník visí nad Vydrou.

„Naše poslední výhra v Plzni v nadstavbě může mít možná drobný efekt z hlediska sebevědomí hráčů. V tom, že si uvědomili, že i s tak silným soupeřem se dá utkání na jeho půdě vyhrát. Na druhou stranu bych hodnotil i rozpoložení týmů v nadstavbě, kdy Plzeň ji dohrávala bez možnosti zapojit se do boje o titul. Teď se naopak Plzeň zvedá. Poslední zápasy vyhrála a bude na to chtít navázat, protože si z prvních kol odnesla nějakou ztrátu. V tom to bude úplně jiné utkání než naposledy,“ je si vědom Jílek.

Olomouc s Viktorií v uplynulé sezoně ani jednou ze tří střetnutí neprohrála. Plzeň však pod trenérem Koubkem po rozpačitém úvodu ročníku nabírá formu. Nejprve padla v Teplicích, následně remizovala v Konferenční lize s Dritou a v domácí soutěži s Hradcem Králové. Od té doby ale pětkrát v řadě vyhrála. Zvládla odvetu v Dritě, a postoupila ve dvojzápase také s Gzirou, kde hrála ve čtvrtek. Mezitím zvítězila v české lize s Baníkem i v Českých Budějovicích, o což se zasloužil hattrickem Pavel Šulc.

„Vnímal jsem slova trenéra Koubka, že je to pro ně čtvrtý anglický týden, ale myslím si, že pohárový zápas pro naše utkání nebude mít vliv. Z mého pohledu je mužstvo Plzně kondičně připravené velmi dobře, na Maltě si šest hráčů ze základu odpočinulo, takže by to nemělo hrát roli. Navíc, když je to potvrzeno postupem a výhrou,“ říká kouč.

Také Sigma hraje ve formě a má za sebou tři zápasy za plný počet bodů (Karviná, Slovácko a Teplice).

Plzeň v týdnu opustil Roman Květ, naopak v létě tým posílili Sampson Dweh či Ibrahim Traoré. Po návratu z hostování se do sestavy tlačí Robin Hranáč, Cadu a již zmiňovaný Šulc.

Domácí trenéři nebudou stále moci využít Růska či Stoppena. Nejistý je rovněž start Křišťála. „Máme zdravotní šrámy, budeme to ale vyhodnocovat až před zápasem. Jirka Sláma už je v plném tréninku a mohl by být připravený. U Pavla Zifčáka došlo ke zlepšení, ale vypadá to, že spíš ještě nebude,“ přiblížil Václav Jílek.

Utkání o průběžné třetí místo, které drží o dva body před Plzní a dalšími třemi pronásledovateli Sigma, startuje v neděli v 15 hodin.