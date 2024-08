Díky dvěma výhrám a jedné remíze se tak Olomouc vyhřívá na třetím místě, byť po třech kolech tabulka ještě nic neznamená. „Je potřeba ji vyfotit, zarámovat a soutěž ukončit,“ smál se Tomáš Janotka na tiskové konferenci po výhře nad Teplicemi.

„Pro nás je to krásné. Lepší než se dívat ze spodu. Důležité je, že chceme. Udělali jsme si malý bodový polštář, ale nemáme co slavit. Víme, že je před námi obrovský kus práce. Musíme se ještě více sehrát a sbírat zkušenosti,“ narážel na tým, který je pod jeho vedením omlazený.

Snový start s pokorou

Start Sigmy je o to lepší, že dva duely odehrála venku. „Jsme jednoznačně spokojeni. Mohlo to být o dva body lepší, ale to bychom si troufali bez pokory až moc. V Liberci i s Teplicemi mohly vyhrát oba týmy. ukazuje se, jak je to na vlásku a jak je soutěž vyrovnaná. Pro nás fantastický start,“ pokračoval Janotka, jehož tým momentálně čeká vražedný los.

Nejprve Sigmu čeká zaplněný Eden a Slavia, poté přivítá účastníka Evropské konferenční ligy Mladou Boleslav, jede do Plzně a následně na Andrově stadionu opět účastník EKL Baník Ostrava. „Je to vražedné a kruté. I proto jsem rád, že se nám tenhle bodový zisk povedl, protože pro mladé hráče by to jinak byla obrovská facka pro sebevědomí. Takhle je to pro ně skvělá vzpruha a zkušenosti, které se lépe sbírají s vítězným zápasem,“ je si vědom Janotka.

Kliment pálí, nesmí žlutit

Velký vliv na body má produktivní dvojice Filip Zorvan (1+3) a Jan Kliment (3+0). U všech pěti gólů Sigmy byl alespoň jeden z nich v podobě autora či přihrávajícího.

„Je jenom dobře, že na sebe Honza upozorňuje, poutá a budí pozornost. Podává kvalitní výkony, dává góly a je u rozhodujících situací. Zúročuje svoji zkušenost, kvalitu. Je vidět, že je v laufu, věří si a pomáhá k zisku bodů,“ usmíval se Janotka na adresu letní posily.

Pro něj bylo také důležité, že Kliment tentokrát zvládl zápas bez žluté karty. V obou předchozích duelech ji totiž viděl a vzhledem k tomu, že za čtyři žluté je stop na jeden zápas, tak tři karty ze tří zápasů by byl problém.

„Vnímal jsem to, ale neříkal jsem mu to. Spíš jsem ho a Zorviho upozorňoval, že tím, že se zviditelnili, tak na ně soupeř bude více připravený, dostupovat je, znepříjemňovat jim hru a ať s tím počítají. Vyrovnali se s tím velice dobře. Ale v momentě, kdy pravidelně sbíráte žluté, tak může přijít zbytečné přibrždění formy,“ uznal Janotka.

Juliš žolíkem

Jen jednotky minut pak dostává nejlepší střelec Sigmy z minulé sezony Lukáš Juliš. „Pere se s tím, je to pro něj nová role, protože byl zvyklý hrávat od začátku a tým na něj a jeho góly spoléhal. V tréninku ale pracuje skvěle. Kouše to těžko, ale když za toho druhého mluví góly a výkony, tak nemá možnost cítit křivdu. Juldův čas přijde, je dobře nachystaný a motivovaný. Vždy, když šel na hřiště, tak se snažil odvést maximum,“ komentoval Janotka.

Vítězná mentalita

Janotka tak na tým přenesl spolu s hráči, které si vzal s sebou z béčka, vítěznou mentalitu z jarní části sezony, kdy vedl právě olomouckou rezervu. „Zatím to tak je a kéž by to pokračovalo. Jsem rád a kluky nenechám usnout na vavřínech. Nedovolím, aby prohrávali na tréninku a dostávali laciné góly. Na vítězné vlně se lépe pracuje. Doufám, že to udržíme co nejdéle a vytěžíme z toho maximum,“ hlásí Janotka.

Sigmě se zatím lépe daří druhé poločasy. Všechny totiž vyhrála. „Je to pravda, ale v přípravě jsme měli lepší první a pak vypadli z tempa. Proti Teplicím jsme se potřebovali zklidnit a věděli jsme, že je v našich silách hrát lépe. Potřebovali jsme být aktivnější a mít rychlejší otáčení hry. Chtěli jsme se tam dostat více přes strany, protože Teplice měly dobře zhuštěný střed. Řekli jsme si detaily, jak se do nich dostat,“ nastínil Janotka.

Bývalý ligový hráč pak na tribuny Androva stadionu vrátil diváky, kterých přišlo přes čtyři tisíce.

„Olomouc je fotbalové město, vždycky bylo. Je na nás, abychom si přízeň zasloužili. Ne vždy to bude povedeným výsledkem, ale minimálně nasazením a bojovností, aby nám nemohli nikdy nic vyčíst. Hrát dvakrát venku, získat čtyři body je skvělé. Hra, výkony i výsledky diváky dokázaly přilákat. Postupně je chceme ve větším množství vracet na stadion,“ hlásí Janotka.

Šlágr kola

Nyní tak čeká Olomouc bitva druhého se třetím. V sobotu od 20 hodin se představí na Slavii. „Budu to muset nabudit. Čeká nás obrovská intenzita, tým plný reprezentantů a kvalita. Musíme být také dostatečně mentálně odolní. Narvaný Eden zažijí někteří z naší kabiny poprvé v životě. Rozdáme si žvýkačky, aby se nedivili. Musí si to zažít. Jen dobře, že takové zápasy jsou,“ uzavřel Tomáš Janotka.