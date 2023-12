Jediný duel ze sobotního programu FORTUNA:LIGY se odehrál na Andrově stadionu. V bitvě o třetí místo Sigma vedla po krásné trefě Víta Beneše. Po změně stran však Slovácko vyrovnalo zásluhou penalty Vlastimila Daníčka, díky které udrželo jednobodový náskok.

SK Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko na sněhu | Foto: SK Sigma Olomouc

Zatímco čtyři sobotní zápasy 17. kola FORTUNA:LIGY byly odloženy, na Andrově stadionu v Olomouci se na jako jediném hrálo. Dlouho se řešilo, jestli k duelu kvůli sněhové pokrývce na trávníku dojde, ale na Hané udělali vše pro to, aby v 15 hodin mohl duel začít. Že se bude hrát, potvrdil olomoucký klub necelé dvě hodiny před výkopem, fanoušci však nemohli využít jižní tribunu.

Ještě před samotným přímým soubojem o třetí místo mezi čtvrtou Sigmou a o bod lepším Slováckem přišla nepříjemnost pro domácího trenéra Václava Jílka. Kromě toho, že nemohl využít služeb Jana Vodháněla, se mu zranil při rozcvičce také Jan Navrátil, kterého v základní sestavě nahradil Martin Pospíšil.

„Za mě se hrálo v neregulérních podmínkách. Delegát si rozhodne, že se bude hrát, ale asi nikdy nehrál fotbal. Já říkám, že se tohle nemělo hrát. Tohle bylo proti fotbalu, protože hra neměla takovou úroveň, je zničené hřiště a bylo ohroženo zdraví hráčů. Hrálo se asi jen proto, abychom to měli odehráno, přitom my ani Sigma nehrajeme poháry a mohli jsme utkání kdykoliv dohrát. Byli jsme nachystaní, že se hraje, ale pořád jsme doufali, že na stav hrací plochy někdo zareaguje,“ řekl na úvod v rozhovoru pro O2TV trenér Slovácka Martin Svědík.

„Nebavme se o fotbale, nebylo to o něm, jen se bojovalo, skluzovalo. Slovácko bylo možná o něco fotbalovější. Jsem znechucený, zničil se trávník, je to k pláči a nebylo to regulérní, naopak to bylo proti fotbalu,“ souhlasil domácí trenér Václav Jílek.

Za padajícího sněhu vyběhlo hostující Slovácko v bílých dresech a v úvodní pětiminutovce si oba celky vytvořily po jedné gólové šanci. Následně se hra přesunula spíše mezi šestnáctky. Ve 37. minutě přišla jedna ze dvou nejhezčích fotbalových akcí. Hostující Marek Havlík mohl navázat na parádní gól z minulého kola, jeho dalekonosná rána levačkou ale skončila pouze na břevně Digaňovy brány.

To domácí stoper Vít Beneš měl chvíli před poločasem mířidla lépe seřízená. Odvrácený centr dokázal na dlouhou nohu vyslat z voleje na Heču a míč zapadl krásně pod břevno. Olomouc tak na zasněženém trávníku vedla 1:0. „Víťa tohle dohrávání standardek má, jeho gól ale nevedl ke kýženému vítězství,“ hodnotil Jílek.

Po změně stran však bylo Slovácko lepším týmem. Sigmu zatlačilo u jejího vápna a tlak vyvrcholil pokutovým kopem, který sudí Kvítek odpískal až na popud VARu. Domácí stoper Lukáš Vraštil totiž v pádu zablokoval střelu rukou takovým gólmanským zákrokem. Hlavní rozhodčí sice chvíli monitor hledal, ale ihned po zhlédnutí opakovaného záběru měl jasno.

Nařízenou penaltu proměnil Vlastimil Daníček, přestože mu brankář Digaňa naznačoval, že ví, kam ji pošle. Stranu však netipnul a exekutor Slovácka byl úspěšný i při sedmnácté penaltě v lize.

Dvacet minut před koncem mohli hosté skóre otočit, ale Cicília tísněn Benešem nedosáhl na malém vápně na míč a stav zůstával 1:1.

„Vyrovnali jsme zaslouženě, měli jsme tam ještě šance na otočení skóre, ale Sigmu jsme pustili do vedení a jsme rádi, že se nám na tom terénu alespoň podařilo vyrovnat. Každý bod z venku je dobrý,“ dodal Svědík.

„Řekněme si, kolik bylo vyložených šancí. Diváci, kteří přišli, zaslouží obrovský kredit,“ uzavřel Jílek.

Slovácko tak udrželo jednobodový náskok na třetí pozici na Hanáky. Pro další duel navíc Olomouc přišla o Martina Pospíšila, který viděl čtvrtou žlutou v sezoně.

SK Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko 1:1 (1:0)

Branky: 42. Beneš – 59. Daníček (pen.)

Rozhodčí: Kvítek – Kubr, Černoevič. ŽK: Pospíšil, Ventúra, Saňák - Doski, Valenta, Kohút. Diváci: 2 228

Sigma: Digaňa – Vraštil, Beneš, F. Novák – Chvátal (86. Křišťál), Ventúra, Breite, Zmrzlý – Pospíšil, L. Juliš (72. Fiala), Zorvan (72. Zifčák). Trenér: Václav Jílek.

Slovácko: Heča – Reinberk, Daníček, M. Kadlec (C), Doski (89. Kalabiška) – Valenta (89. Mihálik), Trávník – Siňavskij (68. Holzer), Havlík, P. Juroška (68. Kohút) – Cicilia (89. Petržela). Trenér: Martin Svědík.