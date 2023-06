Po krátké přestávce se fotbalisté Sigmy vrátili do tréninkového kolotoče. Trenér Václav Jílek má k dispozici téměř kompletní kádr, ale všechny oči směřují k Antonínu Růskovi, jehož stále limitují problémy s ploténkou.

SK Sigma Olomouc - FC Trinity Zlín, Antonín Růsek | Foto: Deník/Jan Pořízek

Čtyřiadvacetiletý ofenzivní fotbalista Antonín Růsek odehrál poslední zápas 18. března. Od té doby stojí a důvod je jasný - problémy s ploténkou. V pondělí na první tréninku přípravy na novou sezonu smutně seděl a sledoval spoluhráče.

Přesto by u něj měl být viditelný posun. „Odezněly mu veškeré primární problémy, kdy měl brnění v noze a omezovalo jej to i bez zátěže,“ prozradil trenér Václav Jílek na adresu borce, který se v úvodu jarní části rozehrál do perfektní formy.

Je otázka, zda problémy začaly již po utkání v Liberci, kde dostal úder kolenem do zad a musel ve 35. minutě střídat. Poté ještě totiž zvládl naskočit do čtyř duelů a většinu z nich zvládl téměř celou. Poté ale vynechal 1. dubna duel na Slavii a už se na hřišti neobjevil.

„Malý progres tam je, ale já bych si představoval rychlejší rekonvalescenci. Je to teď otázka adaptovat oslabený nerv do zátěže, což chce čas,“ popisoval Jílek.

Pro Sigmu je absence Růska velkou ztrátou, což bylo znát již v závěru uplynulého ročníku. Jeho kreativita chyběla a stejně tak odskakování do meziprostoru. To navíc byl na hřišti ještě alespoň Mojmír Chytil, o kterého Hanáci také přišli. Nahradit jej má Lukáš Juliš, za Růska ale prozatím obdobná náhrada neexistuje. I proto klub testuje nigerijského Yunuse Muritalu.

„V momentě, kdy by byl Tonda zdravý, tak by to asi naše priorita nebyla, ale když je zraněný, je naší povinností se na tyhle hráče dívat,“ přiznal Václav Jílek.

Zraky všech v olomouckém klubu se tak upínají k dnešnímu vyšetření, které by měl Růsek podstoupit. „Půjde o kontrolní vyšetření, abychom zjistili aktuální stav a potom budeme chytřejší. Momentálně mu to umožňuje běžecký trénink, takže doufám a modlím se, aby byla ploténka vsazená zpátky a nebyla vyhřezlá,“ přeje si Jílek.

V opačném případě by to byla pro Sigmu i samotného hráče tragédie. „Jde na kontrolní resonanci, která nám napoví, co dál. Některým lidem se zdá, že se léčí dlouho. Pokud nebude ploténka vsazená zpět, byl by to problém. Museli bychom to asi minimálně na celý půlrok zabalit. A to by byl velký problém. Zase by nám chyběl jeden hráč do špice, nebo pod hrot. Musíme si přát, aby to bylo dobré,“ sdělil sportovní ředitel klubu Ladislav Minář.

Ten také věří, že v případě pozitivních výsledků vytvoří Růsek s Julišem nebezpečný ofenzivní tandem. „Jsem přesvědčený, že by jim to spolu mohlo nahoře sedět,“ uzavřel Minář.

A pokud nebudou výsledky optimální? Raději nepřemýšlet. Podívejme se na nynějšího asistenta trenéra a vedoucího mužstva áčka Sigmy Milana Kerbra, který musel v 31letech uzavřít profesionální kariéru právě kvůli zádům. Nezbývá než věřit, že bude Antonín Růsek co nejdříve zase rozdávat radost na ligových trávnících.