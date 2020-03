Greššák skvěle vypíchl rozehrávku Jablonce a upaloval sám na brankáře Hrubého, navíc jej doplnil všudybyl David Houska. Jenže Greššák vyřešil situaci dva sami na brankáře prachmizerně. Do strany poslal slabou příhrávku a gólman Hrubý ji před Houskou odkopl na roh.

„Přežili jsme klinickou smrt. Kdyby to byl gól, tak by to pro nás bylo hodně, hodně těžké,“ přiznal i jablonecký trenér Petr Rada.

„Můžu si jedině sypat popel na hlavu,“ vykládal po zápase Greššák.

Budete mít tu situaci dlouho v hlavě?

Bude mě to držet možná dva, tři dny a nebudu z toho spát. Šel jsem sám na brankáře, k tomu mi vedle běžel druhý hráč (David Houska). To se musí dávat, takové šance. Myslel jsem si, že je David blíž. Špatně jsem to vyhodnotil, mrzí mě to.

Podcenil jste tu situaci?

To si nemyslím, spíš jsem to možná mohl vzít na sebe, nebo dát ten míč trošku delší.

Vyčítali vám to spoluhráči?

Právě že ne, spíš mi každý říkal, ať dám hlavu nahoru a jedu dál. Ale já si to vyčítat budu.

Byl to asi klíčový moment, stejně jako ve druhém poločase šance Michala Vepřeka, že?

Po vyloučení Pabla jsme už museli hrát jen na brejky, vytvořili jsme si z nich dvě tutové šance. Kdyby tam jedna padla, bylo by to určitě jiné.

Byli jste blízko vítězství, nakonec ale hrozila i porážka. Jak tedy remízu vlastně hodnotíte?

Asi je to zklamání, protože v šatně má teď skoro každý druhý hlavu dole. Škoda, že jsme takový zápas nevyhráli.

Bylo to bez míče hodně fyzicky náročné?

To je vždycky. Jablonec dobře držel míč, to je těžší, než když ten soupeř jen nakopává.“

Jak bylo náročné na psychiku skousnout dva zásahy videa, které šly proti vám? Neuznali vám gól a vyloučili hráče.

Tak to ve fotbale chodí. VAR vám buď pomůže, nebo uškodí. S tím nic neuděláme. Musíme jít do dalšího zápasu, že ho chceme zvládnout, nemyslet na video.

Tušil jsem, že to bude červená

Tušil jste, že Pablo půjde ven?

Když začal rozhodčí to video řešit a něco tam říkal, už jsem měl tušení, že to bude červená. Nevím, jestli se v takových situacích zvýhoďnuje útočník, nebo obránce. Bohužel to dopadlo špatně pro nás.

Vy sám hrajete lépe než na podzim. Čím to je?

Měl jsem dobrou přípravu. Vždycky je to o tom, že když dobře v pauze potrénuje, pomůže mu to. I s kluky jsem se líp sžil, hrávali jsme stále spolu. A troufnu si říct, že už se na hřišti najdeme i poslepu.

Potřeboval jste si zvyknout na českou ligu?

Možná je to tak, že první půlrok byl oťukávací. Věřím tomu, že už budou mé výkony jen lepší. Kvalita české ligy je určitě vyšší než na Slovensku. Když se dívám na některé tamní zápasy, ani se to nedá porovnat. Už jen to, že Slavia byla v Lize mistrů, hovoří za vše.

Ve středu zálohy teď máte ale větší konkurenci, že?

Ano, Radim Breite, který přišel, je zkušený hráč. Ale v každém týmu potřebujete konkurenci, protože jinak si hráč může myslet, že má neohrozitelnou pozici. Tak to nefunguje.