Samozřejmě je to těžké. Velké zklamání v mé hlavě i v srdci. Bolí mě to, ale co se dá dělat, musíme se zvednout a jít dál.

Co chybělo vaší hlavičce po rohu?

Já jsem ani to finále hlavičky neviděl, protože jsem šel do souboje, myslím, s Almásim a přes něj jsem měl clonu. Ale myslím, že to bylo vyražené nohou do tyčky a pak to šlo ven. Snažil jsme se dělat maximum ke skórování, ale bohužel, no. Chyběl kousek.

Ve druhém poločase přibyl v útoku k Almásimu Klíma, jak se vám je bránilo?

Bylo to těžké. Když měli balon v křídelním prostoru, tak se oni dva drželi ve středu a cpali se do vápna, plus tam ještě někdo pod nimi vždycky zabíhal. Takže nebylo jednoduché si hráče přebírat, ale nějakým způsobem se to ubránilo.

Náznaků jste tam měli hodně, kde hledat příčiny porážky?

Neproměnili jsme příležitosti a rozhodla efektivita. Oni z takové šance ze standardky vstřelili krásný gól. Ale my jsme mohli skórovat dříve než Baník.

Čím to bylo, že jste gólovky neproměňovali?

Věřím, že daný hráč, který v šanci je, tak se s ní snaží naložit jak nejlépe umí. Chce dát za každou cenu gól, ale je před ním gólman a někdy i bránící hráč. Myslím, že třeba Radima Breiteho při jeho šanci brankář Laštůvka dobře přečetl a věděl, kam to bude hrát. Rozhodla jeho zkušenost, chytrost a předvídání, kam by mohl skórovat.

Připravovali jste se, že bude chytat zrovna Laštůvka?

Nějak jsme s tím počítali, že se asi vrátí do brány.

Překvapilo vás při inkasovaném gólu řešení Pokorného?

No, já abych pravdu řekl, tak vůbec nevím. Byl to dohrávaný nějaký roh, ještě pár vteřin před těmi nůžkami jsem byl u té tyče, kam to vystřelil, ale potom se hra vysunula trošku výš, šel jsem s ní a nevím, kdo tam s Pokorným byl a podstupoval s ním souboj. Ale vybral si to nejefektivnější řešení. Když to nezkusíš, tak to nevyjde.

Nemysleli jste, že faul Bouly na Daňka bude v dnešním trendu na červenou?

Řešili jsme to dokonce i v kabině. Dívali jsme se na to a jasná červená. Ve finále to není o nás, máme tady VAR a asi těm rozhodčím nepřišlo, že to bylo nějaký… Já jsem ten zákrok neviděl, z třiceti nebo čtyřiceti metrů se mi těžko posuzuje. Je to na lidech za monitorem, jestli to je surová hra nebo ne.

Zápasy s Baníkem ale celkově bývají hodně agresivní.

Jo, však jo. Nemám s důrazným fotbalem problém. Každý rozhodčí má měřítko jinde.