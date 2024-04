Třetím gólem v sezoně nasměroval oslabenou Sigmu k důležitému vítězství proti Jablonci 1:0. Slovenský obránce Juraj Chvátal se již plně zotavil ze zranění z konce přípravy a rozhodl o třech bodech na Andrově stadionu. Pomohl mu k tomu však bránící hráč, přesto se zkušený bek mohl radovat.

Taková vítězství asi chutnají nejlépe. Je to tak?

Sami jsme si to zkomplikovali vyloučením, ale nakonec jsme to i sami ubojovali a dotáhli do vítězné konce. Po dlouhé nevydařené sérii i situaci v tabulce, jsme potřebovali vyhrát. Chutná to sladce a jsme za to moc vděční.

Co bylo klíčem k vítězství? Dobrý běžecký výkon celého týmu?

S tím jdeme do každého zápasu. Chceme být aktivní, bohužel, poslední zápasy to tak nevypadalo, nebo nám nešly nohy. Nebo nějaká situace na hřišti nešla s námi. Po celém týdnu jsem cítil, že jsme odhodlaní a musíme to zlomit. Věděli jsme, že série je dlouhá a měli jsme byli jsme i v tabulce na hraně. I když přišla červená karta, nikdo nepochyboval. Ani trošku. Mohlo se stát, že bychom to nezvládli a šli dál, ale na klucích jsem viděl odhodlanost. Důležité bylo, že jsme poločas ubránili a mohli jsme si říct, co dál. Chtěli jsme udržet nulu a vybojovat alespoň bod. Věřili jsme ale, že budeme mít nějaké příležitosti. Díky bohu, dnes nám to padlo. Jsem moc rád za tři body. Je to vzpruha do finále.

Co říct k vašemu gólu? Dobrá souhra s Radimem Breitem?

Asi ano ve finále (směje se). Mohu říct, že to byla čistá improvizace. Čekali jsme na nějakou situaci, která nám tam padne. Zif nám pomohl, naběhl jsem tam, neměl jsem už kam jít, tak jsem to zkusil. Když jsem to viděl na videu, tak musím uznat, že by to asi šlo mimo. Někdo to tečoval, naštěstí. Breiťák se mi hned smál, že to zase není můj gól, že to někdo tečoval. Ale to je jedno. Skončilo to v bráně, máme tři body a jsme za to rádi.

Spočívá úleva v tom, že jste odskočili skupině o záchranu?

Určitě. I kdybychom tam skončili, tak prostě bohužel… Sami jsme si to pokazili na hřišti, sami si za to můžeme. Bojovali bychom i tam o každý bod, i kdybychom už o nic nehráli. Chtěli bychom vyhrát každý zápas. Samozřejmě, že teď máme ještě nějakou naději. Jsou před námi ještě dva zápasy, budeme se snažit získat nějaký bod. Ve finále můžeme ještě zabojovat o něco víc.

Nedařilo se vám, kolem klubu se toho děje mnoho negativního, přesto jste druhou půlku zvládli dobře psychicky.

Trochu mě to mrzí z dlouhodobého hlediska. Tým je stále stejný. Jsme silní, věřím tomu, že máme kvalitu. To, co se děje okolo, do toho nevidím, nevím, co všechno řeší a nestarám se o to. My jsme na hřišti. Mrzí mě, že nám to poslední zápasy nešlo. Kluci byli odhodlaní. I když jsme dostali červenou kartu, cítil jsem od všech, že to chceme ubojovat. Byla tam pozitivní energie. Jsem rád, že jsme to zvládli.

Pořád můžete dokázat, že jste silní. Šance pořád žije.

Přesně o tom mluvím, šanci, že udržím střední skupinu, pořád máme. Budeme o to bojovat. Věřím, že tým je silný a kvalitní. Toto nastavení a odhodlání musíme ukazovat každý zápas.

Pochválíte i mladé kluky, kteří nastoupili po dlouhé době?

Samozřejmě, že je pochválím. Nerozlišujeme, jestli je někdo starý nebo mladý. Nebo jestli hrál za béčko. Jsou to šikovní kluci, jinak by tu nebyli. Moc nám pomohli. A to Jáchym hrál v pátek celý zápas v Příbrami. Říká se, že dva dny po zápase je největší únava. On naskočil na poločas a pomohl nám. Měl dobré akce, vracel se. Áčko i béčko jsou tady propojené. Je třeba klukům věřit. Je třeba dobře trénovat. A jak jsem řekl, že to o zodpovědnosti, nasazení a důslednosti. Pokud to ukážeme v každém utkání, můžeme být soupeřem komukoliv.

Už jste po zranění naplno fit?

Zranil jsme se týden před začátkem ligy, což mě extrémně mrzelo. Třetí rok po sobě bylo, že jsem v přípravě něco měl. Teď jsem věřil, že to konečně zlomím. Ale už se cítím super. Nemám žádný problém, snad to dohraju do konce a pomohu chlapcům.

Půjdete do zápasů se Spartou a Slavií trochu uvolněnější?

Asi ano. Samozřejmě, že po tom celém jaru od nás nebude nikdo nic očekávat v utkáních proti Spartě a Slavii. Budeme moct jen získat. Jsou to krásné zápasy, mělo by být vyprodáno. Na tohle se těšíme. Už jsme tady dokázali porazit Spartu i Slavii, věřím, že z těchto dvou zápasů nějaký bod urveme a minimálně lidem ukážeme, že se můžeme rovnat i těmto dvěma.

Vy a EURO, je to hodně sci-fi?

Vůbec nad tím nepřemýšlím, nejsem v kontaktu s trenérem ani s nikým. Nechávám to plynout, když se to stane, tak se stane. Když ne, tak nevadí, budu klukům fandit.