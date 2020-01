Pražská Slavia zintenzivnila svůj zájem o mladého olomouckého obránce Davida Zimu. Podle deníku Sport nyní nabízí sešívaní dvakrát tolik, co na začátku přestupního období, tedy částku atakující 30 milionů korun.

Zimní příprava Sigmy v roce 2020. Jáchym Šíp, David Zima | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Já mám v sobě jasno. Uvidíme, co řekne klub. Je to velká výzva a taky velká šance, kterou bych rád využil. Jsem pořád mladý, věřím, že toho před sebou mám ještě hodně a tohle by mohl být mezistupeň, který by mi mohl umožnit dostat se ještě výš, třeba do nějakých lepších zahraničních lig,“ prohlásil devatenáctiletý fotbalista.