/AKTUALIZUJEME/ Tak tohle se jen tak nevidí. Fotbalisté Sigmy jeli v rámci 29. kola FORTUNA:LIGY do pražského Edenu, kde sídlí o první místo bojující Slavia. Ač pak mohli v první půli několikrát inkasovat, po změně stran se svými jedinými dvěma pokusy dostali do vedení 2:0. To pak sice neudrželi, i tak si ale z hlavního města odvážejí cenný bod za remízu.

SK Sigma Olomouc, SK Slavia Praha, Dele Israel | Foto: Deník/Jan Pořízek