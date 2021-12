Podpora diváků proti mimořádně silnému protivníkovi by se jeho souboru hodila. Zvlášť když se v posledních týdnech Hanáci přece jen začali zvedat z výsledkového i herního marasmu.

S Hradcem Králové to před 14 dny doma ještě nevyšlo a Olomouc ztratila nadějné vedení 2:0. Bod byl považován za ztrátu. Po další remíze ale Sigma postoupila v Českých Budějovicích na penalty přes Dynamo a pak zvládla i důležitý duel ve vršovickém Ďolíčku s Pardubicemi, kterým dala pět branek.

„Sebevědomí hráčů se zvýší a věřím, že si to přenesou do dalšího těžkého utkání. Vítězství jsou hnacím motorem a dodává jim to energii,“ je přesvědčen Jílek. „Každá výhra mužstvo posílí a potěší. Je to o to cennější, že jsme minulý týden měli nahuštěný program,“ dodal záložník Lukáš Greššák. Ten kvůli tržné ráně na čele poslední duel v Praze nedohrál, ale na Slavii by měl být připraven.

Sigma proti Pardubicím dala zavzpomínat na podařený vstup do ligového ročníku. „Vrátili jsme se trochu do módu z úvodu sezony, kdy jsme hráli se soupeři vyrovnané zápasy, ale byli jsme velmi efektivní a produktivní,“ ví dobře Jílek. „Hlavní důvod byla naše aktivita a relativně vyšší kvalita v útočné fázi. Dostávali jsme se do vápna ve vyšším počtu hráčů a vyšší byla i kvalita v provedení finální fáze,“ uvedl. „Že jsme dali více gólů. Doteď to byly spíš takové „suchoty“. Věřím, že našim střelcům se teď uvolnilo sebevědomí,“ dodal Greššák.

Slavia je však trochu jiná kategorie než Pardubice, které se pohybují v sestupovém pásmu. „Slavia se zase dostala do TOP formy. Sice se jí nepovedlo jedno utkání v Konferenční lize, ale v domácí lize předvádí nejlepší výkony. Bude to těžký protivník, který je určitě superfavorit. Pro nás jsou ale taková utkání velkou výzvou a prověrkou,“ uvedl Jílek.

„Bude to tak těžké, jak si to uděláme. Doufám, že navážeme na poslední výkony, které mají vzestupnou tendenci. V Olomouci se relativně dobře hraje, protože je tam vždy skvěle připravené hřiště. I Olomouc se snaží hrát fotbalově. Věříme, že to bude dobrý zápas s vítězným koncem pro nás,“ prohlásil asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl.

„Na zápas se těšíme. Měla by to být pro nás taková třešnička i s ohledem na to, že se nám předchozí zápasy povedly,“ doplnil Jílek.

Naposledy si Hanáci užili výhru nad Slavií v říjnu 2015, tedy ještě před příchodem současných čínských majitelů. Poslední domácí triumf je ještě o něco starší. V únoru 2014 byl ale u památného vítězství 5:1 ze současného kádru na hřišti jen Tomáš Zahradníček, autor dvou branek. Paradoxem je, že na konci sezony pak Sigma z ligy sestoupila.