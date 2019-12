„Že se do základní sestavy vrátím zrovna proti Slavii, to jsem sám nečekal, ale trenér se tak rozhodl,“ usmíval se po remíze 0:0 s lídrem tabulky.

Sám mohl zápas rozseknout, ale ze složité pozice po Faltově přihrávce střílel nad branku.

„Trochu jsem to bohužel přeběhl. Možná kdybych měl větší klid a jistotu, tak si to ještě zpracuju a pak uklidím. Snad příště,“ dodal.

Stejně jako Barcelona jste se Slavií doma uhráli remízu 0:0. To zní docela dobře, ne?

Musím se přiznat, že ten zápas nás trochu inspiroval a snažili jsme se použít trochu toho, co použila Slavia v Barceloně. Chtěli jsme být hodně zhuštění a u sebe, aby mezi námi nemohli moc kombinovat. Chtěli jsme hodně vystupovat a nenechat je hrát, když jsme vzadu byli ve třech, případně jsme se zatáhli až do pěti. Myslím, že to docela fungovalo a narušila to až ta jejich červená karta, kdy se ten zápas samozřejmě změnil.

Berete tu konečnou remízu?

Musíme být spokojení. Je samozřejmě škoda, že když měli červenou kartu, tak jsme nedokázali dát gól a vyhrát. Prvotní úkol ale byl gól nedostat a doma neprohrát, protože Slavia je nejlepší mančaft v lize.

Jaký ten zápas byl z vašeho pohledu?

Samozřejmě těžký. Ani jsem sám nečekal, že bych po zranění a pauze, kterou jsem měl, naskočil zrovna do takového utkání od začátku. Trenér se tak rozhodl a myslím, že jsme to docela zvládli.

V prvním poločase jste navíc ještě hrál na nezvyklém postu.

Zase to nebylo tak docela. Už za trenéra Jílka, když jsme občas hráli vzadu na tři obránce, jsme tam s Míšou Vepřekem a Vaškem Jemelkou takhle hráli. Dnes jsme to hráli ještě trošičku jinak. Hráči Slavie jsou hodně rychlí a pohybliví, takže jsme se snažili hodně vystupovat. Když jsem v obraně jako stoper, tak je jasné, že se nedostanu tolik dopředu. Ale, že by to snad byl úplně velký nezvyk, to si myslím, že ne. Pro mě byl ten zápas těžší spíš v tom, abych ho zvládl po té dlouhé pauze a zapadl zpátky do týmu.

Jak se to podle vás povedlo?

Myslím si, že občas muselo být vidět, že mi ještě chybí větší jistota. Doufám, že to půjde rychle nahoru a dostanu se co nejdřív zpátky.

Slavia se probírá letos na podzim ze všech úhlů, řeší se naběhané kilometry a vůbec její fyzická hra. Bylo těžké se s tím vypořádat?

Asi by to bylo jiné, kdyby nepřišla ta červená karta. To by byli v poli pořád v plném počtu a nejspíš by toho naběhali ještě víc. Bylo by to pro nás ještě náročnější. Z mého pohledu se to dalo zvládnout. Možná i díky tomu, že jsem v prvním poločase hrál stopera a až potom jsem se posunul na beka, když jsme se rozhodli, že budeme hrát minimálně v rozehrávce zase klasicky na čtyři.

Jaká byla debata o poločase v šatně, když těsně před pauzou dostal Masopust červenou kartu. Co jste si říkali?

Spíš jsme se zklidňovali a říkali si, že nebudeme chtít dostat gól s tím, že se pokusíme udělat i něco víc vepředu. Dalo se čekat, že Slavia nás v oslabení už tolik presovat nebude a budeme mít na rozehrávku o trochu víc času. Na to jsme se chtěli soustředit. Když se ale Slavia dostala k míči, tak kvalitu pořád měla i v oslabení. To bylo vidět.

Škoda, že tolik fanoušků není pravidelně

Zdálo se, že ve druhém poločase byla Slavia možná ještě nebezpečnější.

Jak se to vezme. Oni samozřejmě mají velkou sílu. Jsou tam rychlí hráči a spoléhali na brejky. My jsme taky měli nějaké šance, ale myslím si, že jsme vepředu asi mohli udělat o něco víc. Být klidnější na míči a víc kontrolovat hru a určovat její ráz. Ale Slavia je opravdu silná, takže jsme si to museli stále hlídat i vzadu. Aleš Mandous nás tam několikrát podržel.

Měl jste taky jednu velkou šanci. Proč jste nedal gól?

Jaké to to vlastně je chystat se na mužstvo, které chválí v Evropě a komplimenty mu skládá třeba Arséne Wenger?

Já bych řekl, že je to super. Zápasy proti Spartě, Slavii, Plzni jsou vždycky takové víc vyhecované. Samozřejmě se k tomu ale snažím přistupovat úplně stejně, protože za ten zápas jsou stejné tři body jako za jakýkoliv jiný.

Po delší době přišlo více fanoušků, bylo to na hřišti cítit?

Určitě. Vždycky, když sem přijde větší počet lidí, tak je tady skvělá kulisa. Fanoušci nás pak podpoří a fandí nám. Je jen škoda, že to takhle není pravidelně. S tím se asi nedá moc dělat. Někdy prostě přijdou tři, někdy zase devět.

Očima trenéra Radoslava Látala

„Byli jsme rozhodnutí, že budeme hrát se třemi vzadu už po zápase ve Zlíně, kde jsme byli spokojení s výkonem Zimy. Bohužel přijel z reprezentace zraněný a museli jsme to nakonec řešit jinak a to Martinem Sladkým na nezvyklém místě pravého stopera. Trénovali jsme to od úterka. Martin Sladký to zvládl velmi dobře. Hrál tam na Olayinku, který se do ničeho nedostal. S tím byla spokojenost.“